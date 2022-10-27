法国总理祭出宪法49.3条 以让预算案绕开投票

法国/预算案/宪法49.3

法国总理博尔内（Elisabeth Borne）昨夜在议会启动宪法49.3条，以图让政府的预算案避开一千多项修正案的漫长审议过程和难以通过的投票表决。因为马克龙在六月的立法选举中失去了议会绝对多数。

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博尔内周三10月26日晚间在议会再次表示，为履行责任，法国政府启动宪法第49.3条，以便无需议会投票来通过2023年的全部社保预算案。在左翼-及左翼联盟（Nupes）和极右翼国民联盟（RN）的议员自愿缺席的情况下，她宣布结束法国国民议会昨天动荡的会议。

伊丽莎白-博尔内在昨夜23点30分过后不久，向没有离席的议员们保证说，这个预算法案的最终文本"考虑到了你们在委员会中的讨论交流"，并“采纳了多数派和反对派提出的150多个修正案”。

法国总理博尔内以"宪法规定的最后期限"，和剩余"1160项修正案"（没时间全审议）为由，援引宪法第49条第3款，处理政府的整个预算文本。

据法新社的报道说，根据议会主席的说法，博尔内动用法案49.3条，可在周四晚23点41分不经议会表决，一读通过，除非在那时之前，有不信任案被提出。

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