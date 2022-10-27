马克龙：在危机风暴中我们必须撑住

法国/马克龙

冠状病毒大流行尚未结束，又来了乌克兰战争。面对这些祸害人类的危机给法国带来的经济打击，法国总统马克龙周三晚间向民众承诺，他要在危机的风暴中建立一个"更公平"的法国。

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马克龙10月26日做客法国电视二台的"L'Evénement"节目时承诺，面对即将到来的危机"风暴"，他将通过支持购买力和帮助受能源价格上涨冲击的小企业，来"保护最弱者"，并为提高退休年龄，增加退休金缴纳时间开辟道路。

他在谈到乌克兰战争及其对能源和价格的影响时说，"我们正在经历一场危机，甚至是几场危机"。

风暴要来了

他继续说，"我们必须一起度过这场风暴（......），就像一起度过冠状病毒（Covid-19）风暴一样。他说，随着冬季的到来，法国和欧洲的经济增长前景正在聚集乌云。

马克龙表示，“为了度过难关，我们必须保护最弱的人（......），同时必须推动更有能力的人做得更多更好。

马克龙坚称，他的目标就让法国变得更强大，更公平、更和平，别无其他"。法新社说，不仅是反对党，马克龙自己阵营中，也有越来越多人对他第二个五年任期开始的动力和意义提出了疑问。

马克龙总统昨天在图表的支持下，再次解释了法国民众关注的许多问题，从通货膨胀到退休改革，即提高法定退休年龄。而退休改革被认为是可能引发社会风暴的敏感议题，法国政府不放弃，但选择“伺机而动”。

“我们必须撑住”

马克龙坚持认为，他从2021年底开始实施的保护性措施是为了框住能源价格的上涨，估计此举使法国能比其邻国更好地吸收通胀的冲击，所以现在法国的通胀率（6%）低于其他国家（10%）。

但是，预计在2023年初，法国的天然气和电力价格将上涨15%。马克龙说，“这很难，但我们必须撑住”。

他继续说，从明年1月起，政府将锁定在“那些最需要的人，最普通的家庭、学生和最脆弱的公司”提供援助。

他说，政府将向地方政府和中小型企业"保证一个合理的电价"。还将为"中等规模的公司和大型集团 "设立一个包括预付款的援助平台。

不过，马克龙排除了一些工会所要求的“工资与物价指数挂钩”的做法。他再次呼吁通过社会对话，在公司中"更公平地分配"利润。

法国政府行政部门正在就退休改革进行谈判，马克龙表示，如果延长缴费期，他对法定退休年龄延长至64岁，而不是他在总统竞选期间承诺的65岁，持"开放"态度。

移民问题

在12岁的法国女孩罗拉被一名阿尔及利亚非法移民谋杀10天后，马克龙驳斥了"移民和不安全之间存在关联"的说法，但他也重申希望"收紧规则"以更好地"打击非法移民"。

不过，当被问及内政部长达尔马宁（Gérald Darmanin）认为移民和犯罪之间存在联系时，马克龙承认说，"我们不能忽视这样一个事实：即在我们观察到的犯罪行为中，至少有一半的犯罪者来自外国人，他们或处于非正常状态，或正在等待拘留许可"。

无序和犬儒主义

马克龙还谴责了左翼反对派的"无序"和"犬儒主义"，自从马克龙阵营在6月立法选举中失去了议会绝对多数，他就不得不与反对派进行斗争。

他指责法国左派联盟与极右翼国民联盟“手拉手”共同在周一对总理伊丽莎白-博尔内政府的预算法案进行谴责投票。博尔内未能拉拢传统右派的选票。

马克龙仍希望能够与议会中的传统右翼共和党人（LR）和中间派Liot集团议员"结盟"，以便在议会通过政府的预算法案。由于后两派没有参加左派和极右派针对政府预算案提出的不信任谴责动议，被认为是向政府"发出了明确的信息"。

而法国极左派领导人让-吕克-梅朗雄则在推特上回击马克龙道：“犬儒主义，无序的是你，马克龙先生”。你的愤怒揭下你的面具”。然后，梅朗雄连传统右翼一同骂道：“你指望着共和党人（LR）的‘奴才化’来保持你的权力”。

法国议会的传统右派共和党团主席奥利维尔-马勒克斯（Olivier Marleix）也对马克龙不客气。他说，"到头来，我们仍然不知道埃马纽埃尔-马克龙想把国家带向何方"。他指责说：他就是“管理一天，算一天”，“处理一事，算一事”，“这样做是积累债务，而不是政治”。

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