法语世界 :1960诺奖得主与中国

法语世界 Cultures francophonie EPISODE 06

各位听众朋友们，大家好！欢迎您进入RFI法国国际广播电台中文[法语世界]（Cultures Francophonie）专栏。本次节目介绍一名被誉为“法中”文化纽带的法兰西大文豪、1960年诺贝尔文学奖得主圣-琼·佩斯（Saint-John Perse ）。

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我们[法语世界]（Cultures Francophonie）专栏在上一集节目中，介绍在10月初刚刚摘取2022年[诺贝尔文学奖]的首位法兰西女作家、现年82岁的安妮·艾诺（Annie Ernaux），及其著作的中译本早就在海峡两岸出版发行。本集节目的主角是另一位也曾荣获[诺贝尔文学奖]的法国大文豪圣-琼·佩斯（Saint-John Perse），他与中国之间的关系更紧密。

RFI Image Archive / France Culture : Alexis Leger, dit Saint-John Perse, né le 31 mai 1887 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, est un poète, écrivain et diplomate français, lauréat du prix Nobel de littérature en 1960. Ici, une carte des Îles de Guadeloupe, Antilles françaises. (illustration) © RFI Image Archive

[诺贝尔文学奖]1960年的得主是法国文人圣-琼·佩斯（Saint-John Perse），这是一个笔名。他的原名是亚历克西·雷杰（Alexis LEGER/Alexis Saint-Léger LEGER 1887-1975）。1887年，他出生于加勒比海地区的法属瓜德罗普岛（Guadeloupe）上的皮特尔角城（Pointe-à-Pitre）。其父亲是一名律师（avocat avoué）。而他本人则在1904年高中毕业后，随即到波尔多（Bordeaux）学习法律专业。

驻华五年经历有如探险 -

1914年，圣-琼·佩斯（Saint-John Perse）27岁时通过领事馆考试（concours des consulats），被分配到法国外交部新闻处。当时的法兰西外长是德尔卡塞（Théophile Delcassé）。之后，他被任命为法国驻北京公使馆（la légation française de Pékin）秘书。

法文资料提到，据说圣-琼·佩斯（Saint-John Perse）与被称之为中国芭蕾舞第一人的裕容龄（Nellie YU Roung Ling 1882-1973）有着长期的私密交往。裕容龄（Nellie YU）的父亲是曾先后出任过驻日公使（1895）和驻法公使（1899）的清廷外交官裕庚（YU Keng 1843-1905）。裕庚虽属正白旗，但其家族本姓徐。裕容龄（Nellie YU）在青少年时，就随父亲出使东洋和西洋，在法国巴黎学习过正规的芭蕾舞，并登台表演。裕容龄（Nellie YU）在20岁成年后才返回中国，成为慈禧太后的一名御前女官和英、法双语翻译。

写于北京道观的法语诗 -

圣-琼·佩斯（Saint-John Perse）于1916年至1921年在驻华期间，度过了一段极具传奇色彩的时光。当时的中国正处于北洋政府时期。他在北京亲眼见证了1917年的张勋复辟、1919年的五四运动等中国近代的一些重要历史事件。东方的异域文化给他带来创作灵感。为他赢得1960年[诺贝尔文学奖]的创作之一就是在驻华期间写于北京西郊一座道观内的长诗《阿纳巴斯》（Anabase），中文也被译作《远征》。

RFI Image Archive / La médaille du prix Nobel de littérature. RFI Image Archive

四十年后，当圣-琼·佩斯（Saint-John Perse）荣获1960年[诺贝尔文学奖]时，人们赞颂“他高超腾飞和富有想像的诗意创作，赋予了对当下一种远见卓识的反思”。

后世考证认为，圣-琼·佩斯（Saint-John Perse）当年在北京郊区进行创作的道观，位于西山北麓主峰妙峰山。

穿戈壁搜寻成吉思汗墓 -

1920年5月，圣-琼·佩斯（Saint-John Perse）展开了一次外蒙古探险之旅。同行人中有藏学家图散（Gustave-Charles Toussaint 1869-1938）和当年中国邮政会办铁士兰(Henri Picard Destelan 1878-1971)，以及一位医生Jean-Augustin Bussière。他们从北京到乌兰巴托（Oulan-Bator）走了一个来回。这一行动得到当时法国外长白里安（Aristide Briand）的赏识。在返回法国本土后，他于1925年出任部长办公室主任，1933年起长期担任法国外交部秘书长一职直到1940年。

RFI Image Archive / France : Quai d'Orsay. Ici, Aristide Briand, ministre des affaires étrangères montre du doigt, photo prise en août 1931. (illustration) RFI Image Archive

诗句情溢于墨的大文豪 -

就圣-琼·佩斯（Saint-John Perse）的文学成就，1959年，当他接受法兰西第五共和国首任文化部长马尔罗（André Malraux 1901-1976）颁发法兰西国家文学大奖（Grand prix national des Lettres）时，对作诗曾有如下一段表述：“作诗乃行动的姊妹和一切创作之母。所有科学的鼻祖与所有玄学之先驱：它是活者梦幻的主持和逝者遗产最安全的守护。”

RFI Image Archive / France : André Malraux, Ministre des Affaires culturelles du 8 janvier 1959 à juin 1969. Ici, pour les 50 ans du ministère de la Culture, André Malraux voit son portrait placé sous les fenêtres de son successeur. （illustration) © Creative Commons - Jean-Pierre Dalbera / RFI Image Archive

听众朋友，以上是RFI法国国际广播电台中文[法语世界]专栏的第六个节目，介绍被誉为“法中”文化纽带的法国诗人外交官、1960年诺贝尔文学奖得主圣-琼·佩斯（Saint-John Perse）。

由尼古拉翻译和编播。感谢Vanadis与Charles提供存档资料，及Julien的技术合作，谢谢您的收听。

cultures francophonie 法语世界 28-10-22 Episode 006 Saint-John Perse et la Chine 法国大文豪圣-琼·佩斯与中国 尼古拉

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