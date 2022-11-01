法国/气候

今年法国10月份打破纪录成为有记录以来最热的月份，延续时间长。法国和欧洲其他一些国家今年夏季经历创高温酷暑记录，一方面欧洲游客利用好天气增加出游，另外一方面高温天气对欧洲农业生产造一些影响。

广告 继续浏览后续

根据法国气象部门的报告，27日法国西南部朗德省城市蒙德马桑的最高气温达31摄氏度，法国西部海滨城市比亚里茨和吉伦特省重要城市波尔多的最高气温均有30摄氏度。

法国气象局科学家表示，天气变暖的程度在法国达到了前所未有的水平，现在每年都有几十次高温纪录，而且频率越来越多，几乎没有低温纪录，这是气候变化的典型迹象。

法国气候学家指出，随着全球变暖，夏季时间会延长，异常气温不仅限于10月，特别是自2022年初以来，法国大部分时间的气温都比同期季节的气温偏高，目前只有1月和4月的气温是基本正常。

秋季万圣节期间的温暖天气让法国多个地方的海滩度假村都延长了营业时限。

不过包括法国在内的欧洲农民担心由于气候变化影响农作物的收成。特别是今年夏季酷暑，法国和欧洲一些国家经历的稍有的历史性干旱，让谷物和蔬菜减产，如土豆、豆类、玉米等农作物普遍减产 30% 至 50%。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅