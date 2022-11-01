法国宇航员将正式推出太空“写真集”

新书《地球在在我们手中》

两度踏上国际太空站（ISS，International Space Station）的法国宇航员托马斯•佩斯凯（Thomas Pesquet）11月2日将在法国出版他的地球 “写真集”：《地球在我们手中》（La Terre entre nos mains，暂译）。书籍由法国著名的弗拉馬利翁出版社（Flammarion）出版，售价39欧元。版权所得将全部赠与“爱心食堂”(Resto du coeur)。

广告 继续浏览后续

据法新社报道，佩斯凯是在2016年到2017年首度前往国际太空站时，突然对摄影燃起强烈兴趣；在2021年4月到11月的第2次执行太空任务期间才全情投入，并不间断地拍照并与其他太空人分享这份热情。新书《地球在我们手中》是从其上万幅图片中精选出的300张照片，为人们一点点揭开地球神秘的面纱。

“起初，我有点像是闲暇时才拍照，然后才真正乐此不疲”。他接受法新社访问时说，他在太空亲眼看到绝美景色，“抵达国际太空站时，会有掏出手机拍照的反射性动作：看到这么美妙的东西，就想永远留存”。

“但很快就会遇到限制。例如想在夜间拍照，或用长镜头拍摄确切目标。这很困难，因为一切都要手动操作。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅