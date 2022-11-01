法国有半数民众 11 月 1 日万圣节守传统去扫墓

在法国，11 月 1 日是天主教徒庆祝万圣节，也是民众扫墓纪念他们过世亲人的日子。哲学家达米扬.勒各(Damien Le Guay)强调说：“每年在这一天，我们大多数的同胞仍然忠于扫墓的传统，前往墓地纪念哀悼，而且经常是全家一起去扫墓。”

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也是教授的哲学家达米扬.勒各 (Damien Le Guay) 向费加罗报指出，在万圣节假期期间，法国人大批涌向墓地悼念。 民调数字证明了这一点： 他们当中，有一半人会上坟扫墓，悼念他们已故的亲人。 这是一个重大的社会现象，总是或多或少被忽视。 大多数媒体都不会试图去弄清楚这种现象。

他认为，因为媒体对于墓园以及与这有关的一切，都不感兴趣。 当那些不良少年破坏先圣先贤或一些犹太人的坟墓时，媒体把这些事件变成一桩重大时事来报道。但对于那些每年成群结队地向亲人的坟墓献上思念、眼泪、祈祷或鲜花的人，就什么都不在意，仿佛什么都没有 。 这些大规模上坟扫墓的行动不被人注意，并被认为那是老掉牙的行为。

然而，民众的这种悼念行动远远没有消失，这些在万圣节前往墓地扫墓的大批人潮至今还继续保持着。

哲学家指出，说起来，很多人无法相信，但大多数法国的这种扫墓传统习俗继续地存在。 大批前往墓园扫墓的民众，他们沉默地要求被重视。令人惊讶的是人数如此之多，但这种现象却根本不是我们的政客所关注的。

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