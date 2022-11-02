法国政府移民法案欲创建一种“职业紧缺劳工居留证”

法国内政部长杰拉德·达曼南将在巴黎举行的每周内阁部长会议上介绍政府提出的新移民和庇护立法 2022年11月2日

法国政府周三(11 月 2 日)表示，欲创建一种“职业紧缺劳工居留证”，该措施将成为预定于 2023 年上半年实施的移民法案的一部分。这是内政部长杰拉德·达曼南及劳工部长奥列维.杜索普当天接受法国世界报联访时宣布的。

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法国劳工部长奥列维·杜索普（Olivier Dussopt ）在 11 月 2 日接受法国《世界报》采访时宣布，政府要创建一种“职业紧缺劳工居留证”，

政府希望借着创建这种 “职业紧缺劳工居留证”，俾能让那些难以找到劳工的行业招聘到人手。 这是法国劳工部长杜索普与内政部长杰拉德·达曼南（Gérald Darmanin）周三在世界报访谈中宣布的。与此同时，他们也详细介绍了这项未来移民法的主要措施。

劳工部长奥列维·杜索普在周三的这项采访中进一步说明指出：预定于 2023 年上半年实施的这项移民法案，在其框架下，政府希望促进移民工人的职业融入。例如，他希望在符合条件的情况下，终结那项在法国申请庇护者的前六个月的等待期禁止工作的规定。

这项还必须经过国会进行辩论的法案，将引入一系列措施，使警方及司法单位处理必须驱逐处境者（OQTF）的作业时，能更加有效。

在法国近日发生12岁女孩，罗拉被一名阿尔及利亚非法移民杀害后，法国政府也希望把那些属于应当驱逐出境外国人列入司法追捕名单中。

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