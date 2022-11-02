记者杜邦与维尔龙马里遇害9周年 法广敦促新的解密

法国/法广/吉斯兰杜邦和克劳德维尔龙遇害9周年

法广要求对涉及法广记者杜邦与维尔龙9年前在马里采访时遭恐怖劫持暗杀案国防文件再做新的解密。本台今天报道称，在我们的同仁吉斯莱恩-杜邦和克劳德-维尔龙在马里北部基达尔被伊斯兰马格里布基地组织的圣战者绑架和谋杀九年后，调查有了新的进展。

广告 继续浏览后续

据本台报道称，在过去的12个月里，法国调查人员的大部分工作都集中在分析遭劫持暗杀的两名受害者的电话记录上，特别聚焦在绑匪遗弃的车辆上发现的芯片。经过一年多的艰苦努力，马里电信运营商获得了一些信息，这些信息被添加到已经在档案里的Orange Mali的卷宗中。法国国内安全总局（DGSI）专家的分析还远未完成，但新进展已经让我们扩大了嫌疑人的范围。

调查显然必须保持非常谨慎，但新的嫌疑人正在出现。据吉斯莱恩-杜邦和克劳德-维尔龙之友协会主席，该案的民事方，Danièle Gonod解释说，一些嫌疑人的身份已经被确认，其他人的身份也将被确认，但这些新信息表明，这远不是由几个圣战分子下属组成的临时恐怖组织。事实上，这可能是一个庞大的网络，预谋并精心组织了对吉斯兰杜邦和克劳德维尔龙的绑架，从法广的上述两名记者到达马里基达尔开始，以及在他们被绑架前的所有日子里，他们都被恐怖分子跟踪。

据称，调查人员仍需对这些电话数据进行交叉检查和比较，以试图正式确定使绑架我们同事的密谋被实施中的共犯。

事件发生9年后，调查法官在对电话通讯进行了调查。但不仅如此：在2016年和2017年已经解密的秘国防文件，但只是非常局部的比份之后，让-马克-埃尔博要求解密新文件。特别是，法官希望了解参与暗杀我们同事的几名阿克米圣战分子被消灭和被确认的背景细节。这些涉案恐怖分子后来被法国军队杀死。

声称对这两起暗杀事件负责的Aqmi katiba组织领导人阿卜杜勒克里姆-塔尔吉（Abdelkrim Al Targui）和在现场行凶劫持的四名恐怖组织圣战突击队员中的两人，近年来已被 "消灭"。消息说说第三名圣战突击队员也已死于一场车祸。他们被杀仅仅是作为法国在萨赫勒地区反恐工作的一部分吗？消灭涉案恐怖分子是否是专门的目标，原因是防止他们开口供出情报？这是指控方民事当事人所担心的，也是法官所要验证的。

巴耶-阿-巴卡博Baye Ag Bakabo是否是法国反恐部门的线人？Baye Ag Bakabo的案例特别引发聚焦。他是当天参与劫持尔后参加屠杀的恐怖组织突击队队长，一年半前在马里基达尔附近的一次法国反恐行动中被击毙。官方只在事后才知道他的存在，但包括军方在内的几个消息来源向法广RFI保证，Baye Ag Bakabo被准确地追踪和锁定。

然而，这名自称有悔意的圣战分子曾于2013年3月在基达尔接受过法国反恐部门的审问，即在吉斯兰-杜邦和克劳德-维尔龙被谋杀前几个月，他甚至原则上接受了再次会面。这是在2016年解密的国防秘密文件中披露的。他是不是一个告密者？这是否会对暗杀我们的同事产生影响？因为调查法官在问这些问题，法官也想知道这次听证会可能产生的后果。Ghislaine Dupont和Claude Verlon之友协会的Danièle Gonod说：了解这些听证会是否有任何后果，以及了解绑架者和法国军队之间的存在关系，无论他们是否是告密者，都是极其重要的"。

一个可以延长的请求。根据RFI咨询的对外安全总局（DGSE）的一份说明，2013年3月，法国部门在基达尔还审问了该圣战突击队的第二名成员：阿尔哈萨内-阿-图卡萨，该人三年后在基达尔附近被法国军队 "消灭"。

该案民事各方去年曾要求法官听取马里情报部门前负责人穆萨-迪亚瓦拉的证词。几个月来，他们还一直要求解密法国查尔斯少校的书面报告，他当时是基达尔法国特种部队的负责人。虽然他们的存在和参与在法国军队和法国当局的官方调查版本中一直隐身，但现在人们知道，查尔斯少校是最早得到消息的人之一，他的下属甚至试图追捕绑架者。因此，民事方希望将有关法国特种部队当天在马里基达尔的行动的文件，包括查尔斯少校向他的法国上级的报告或其他文件，都应当列放在审案档案中。

据民事方所知，法国方面迄今尚未就这两项请求采取任何行动。但调查也受到法国和马里关系现状的影响，这使得司法合作和法国法官前往马里巴马科的任何旅行变得复杂。

今年6月30日，Jean-Marc Herbaut法官四年来首次会见了所有民事方。克劳德-维尔龙的女儿阿波林娜-维尔龙-雷松（Apolline Verlon-Raizon）出席了会议，并认真听取了法官提交的进展报告。阿波林娜说，“我期待更多进展，我对自己说，是的，调查正在向前推进，但调查却正在停滞不前。" 她痛惜地说，”当你看到法国和马里之间非常困难的关系时，这给已经是很难接触的案件增加了一层沉重的铅色。已经九年了! 我们还有多少时间？我只是希望那些对这个问题有责任的人，那些有话要说的人，不要再害怕了，赶紧去做吧。“

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅