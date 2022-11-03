法国女作家吉罗荣获2022年龚古尔奖

2022龚古尔奖

2022年龚古尔文学奖颁给了法国读者不太熟知的女作家布丽吉特· 吉罗(Brigitte Giraud)。获奖书籍为《活得太快》Vivre vite。作品描述了她同伴在1999年摩托车事故中丧生的悲剧。她获奖时讲了两点。一是她不仅作为女性而是作为文学工作者获得这一殊荣。二是，她把自己遭受的悲剧写出来是让大家产生共鸣，希望言语有助于排解痛苦。

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在颁奖典礼上，学院院长迪迪埃·德科恩（Didier Decoin）明确表示，即使这部作品是由男性撰写的，他也会投票支持这部感人的作品。

小说家布丽吉特·吉罗 (Brigitte Giraud) 写下《活得太快Vivre vite》这部小说，是为了向二十多年前在一次交通事故中丧生的男友致敬。 1999 年 6 月 22 日，在里昂，她的男友克劳德在红绿灯出驾驶着一辆借来的摩托车，而由于他启动过快，摔倒后再也没能站立起来。

男友克劳德离世两年后，布丽吉特· 吉罗曾试图用文字来记载痛失亲人的悲痛。悲剧发生那年，她才36岁，儿子也很小。刚刚和克劳德共同买了新房。在痛失男友的情况下，她含泪布置了“新房”，一点点把儿子带大。

她写道：“很长一段时间以来，我就知道我必须写这本书。著书是不想辜负克劳德；不想忘记我们之间的爱”。她还说，但是“我不可能在 20 年之前就把一切都写出来，因为我必须让事情远离之后沉淀一下再下笔”。

通过选择《活得太快》 Vivre vite，龚古尔评委选择了一个清晰而感人的故事，好评四起。她对祝贺者们表示：车祸是不可预测的是沉重的。但最终不幸给我们的爱情带来了意外的幸福。

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