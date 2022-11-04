法国极右翼国民联盟党：年仅27岁就当党主席！

法国/政治

年仅27岁的乔丹·巴德拉（Jordan Bardella）周六很有可能成为法国极右翼政党国民联盟党的党主席。

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法新社报道，年仅27岁的法国极右翼政治新星乔丹·巴德拉（Jordan Bardella）周六很有可能被正式指定为法国极右翼政党国民联盟党的党主席。已经是代理主席的乔丹·巴德拉应该会于周六接替玛丽娜·勒庞担任国民联盟党的党主席。玛丽娜·勒庞将在担任该党领袖11年后退位。国民联盟党由玛丽娜·勒庞的父亲让-玛丽·勒庞于1972年创立。

但是，乔丹·巴德拉预计将会取得的胜利，有可能会被该党一名国民议会议员周四引发的种族主义事件玷污。

周四，在法国国民议会，当不屈服的法兰西政党的一名黑人议员就在地中海徘徊了两个星期的移民船问题向政府提问时，国民联盟党的国民议会议员格雷戈里·德·福纳斯（Grégoire de Fournas）大声喊道，“让他回非洲去！”

虽然在口语中，格雷戈里·德·福纳斯喊的话，也可以是：“让他们回非洲去！”也就是说，让船上的人回非洲去，但是，提问问题的黑人议员等都认为，格雷戈里·德·福纳斯的话是有种族歧视的。为此，格雷戈里·德·福纳斯周五下午受到处分，在15天之内，他不能参加国民议会的讨论。

法新社表示，格雷戈里·德·福纳斯的话，让国民联盟党多年来的“去妖魔化”的努力被毁于一旦。

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