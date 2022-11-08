气候：马克龙向法国工业家提出脱碳协议

法国/气候变化

法国总统马克龙于 2022 年 11 月 7 日在埃及红海度假城市沙姆沙伊赫国际会议中心举行的 COP27 气候会议领导人峰会上发表讲话。

法新社报道，法国总统马克龙周二向二氧化碳排放量最多的法国工业基地的领导人提出了一项脱碳协议。这项协议旨在将公共援助增加一倍，增加到100亿欧元，以换取这些工业企业将其减排努力增加一倍。

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根据法新社，法国总统对聚集在总统府爱丽舍宫的法国工业家表示说，“如果在今后18个月内，有项目和地点得以确定，如果你们的努力翻倍，如果我们能设法将减少的二氧化碳排放量从1千万吨增加到2千万吨的话，那么，我们将把用于这个问题的资金翻倍，从50亿欧元提高到100亿欧元。”

刚刚从埃及沙姆沙伊赫举行的世界气候大会(COP27)归来的法国总统还宣布，未来几年，法国政府将“逐个部门地”制定精确到六个月的规划。

周二在爱丽舍的礼堂里受到接待的法国工业家涵盖水泥、铝、钢、化肥、糖或燃料行业，包含法国50个二氧化碳排放量最多的工业基地的领导人，包括道达尔能源公司（TotalEnergies）的首席执行官帕特里克·普伊安（Patrick Pouyanné）。

这50个工业基地提供的就业岗位是3万个，它们的排放量占法国工业的一半，占法国全国排放量的10%。爱丽舍宫解释说，“我们的目标是在十年内让这些工业基地的温室气体排放量减少一半，从而让法国的温室气体排放量减少5%”。

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