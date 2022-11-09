马克龙今告马里行动落幕 将开辟非洲反恐新局面

法国/马里/Barkhane行动

法国总统马克龙今天在法国南部的土伦海军基地发表庄严讲话，虽然正式宣告法国倡导但引进欧盟合作参与的在非洲马里反恐行动Barkhane寿终正寝，但更重要的是提出法国新国防战略。未来法国在非洲的新战略应当在六个月内最终确定。

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据本台报道，法国总统马克龙今天正式宣布结束非洲及马里反恐巴尔卡恩行动落幕。

马里发动军事政变后，当地的局势变得复杂而艰难。

马克龙周三在土伦说："在马里打击恐怖主义多年之后，我与我们的合作伙伴协调，决定在今天正式结束Barkhane行动。马克龙认为这是最近一段时间局势演变的 "结果"，而目前在马里当局与俄罗斯准军事团体瓦格纳勾联。

该宣布不会立即产生影响。法国军队已经在去年8月开始离开马里。但法国军队仍然在尼日尔、乍得和布基纳法索部署了3000名士兵。马克龙说，在未来，"我们的干预措施应该更加迅速及时，并从一开始就进打击恐怖主义源头。但我们不希望无限期地参与外部行动。"

据马克龙说，”我们对该地区非洲国家的军事支持将持续，但需根据我们与他们确定的新原则（......），它将根据我们的合作伙伴所表达的需求在每个国家精准援助反恐。我们的干预必须在时间上有更好的限定（......）因为我们反恐但不是不受时间限制。“

法国总统马克龙是在一艘直升机航母上面对高级军官和外交官发表讲话，但没有宣布立即减少部署的部队数量。马克龙说，在未来几天，他将与非洲国家和区域组织展开讨论，以改变法国在非洲基地的 "地位、形式和任务"。

据马克龙，现在法国的目标是维持行动，但保持谨慎。"我们的士兵仍然需在令人满意的条件下得到掩护、保护、支持。非洲的新战略将在6个月内最终确定。它应该建立在与非洲军队更紧密合作的基础上。

在接下来的几天里，我们将与我们的非洲合作伙伴、我们的盟友和区域组织启动一个阶段的交流。马克龙说，这一战略将在6个月内制定完成。

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