巴黎交通大罢工 称黑色星期四

法国/公共交通罢工

法国反对价格上涨的社会动员活动仍在继续。在炼油厂之后，轮到公共交通领域入场，而抗议显示提振威慑的威力。主要抗争地首当其冲是巴黎，巴黎大罢工，特别是火车和巴黎地铁陷入黑色星期四。

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据本台报道，巴黎交通因罢工而出现黑色一天。法兰西岛的交通系统将 "处于瘫痪"，巴黎公共交通运输公司RATP的一名工会成员如此警告。

今天的罢工动员吸引很多人参加。一半的地铁线路将被关闭。只有全自动的1号线和14号线会正常运行。五条线路将完全关闭即（2号、8号、10号、11号和12号），其他线路只在高峰期限量运行，交通服务大大降低。RER A的情况也不会好到哪里去，平均每三辆火车中只有一辆在运行。在RER B上，频率将是两列火车中有一列出勤。

在法国国家铁路公司（SNCF）交通线上，罢工影响要低得多。

这一波强大的罢工示威，背后有若干申诉。首先是要涨工资：所有工会（CGT、FO、Unsa、Solidaires）都要求大幅提高工资，以应对全国超过6%的通货膨胀率。其后，是抗议2025年开放竞争计划，这让员工很担心。巴黎交通系统辞职的人数近期猛增了45%；放弃工作的人数也在增加。

由于招聘困难和缺勤率激增，地铁和巴士司机人手不足，致使巴黎公共交通陷入困境，服务质量下降。

大巴黎法兰西岛并不是唯一受罢工影响的地区。在格勒诺布尔，公共汽车和有轨电车司机已经持续罢工六天了。在马赛，今天也宣布是一个黑色星期四。马赛的公共交通各工会也谴责了工作条件恶化。

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