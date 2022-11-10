意大利极右政府铁心一拒到底 地中海230海船移民明抵法国土伦

法国/意大利/移民

法国政府今天宣布，一艘载有230名移民的人道主义船只 "海洋维京号 "周五将 "破例 "停靠土伦，这是与意大利的外交角力的结束，这一结局在巴黎和罗马之间没有消除新起的矛盾。此举引致马克龙政府被极右反对党严厉批评。

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法国内政部长Gérald Darmanin说："应共和国总统的要求，我已经明确表示，鉴于意大利当局让乘客在海上等待15天，我们在破例的基础上欢迎这艘船。" 他指定土伦军港作为海船靠岸。

法国内政部长进一步批评意大利由新的极右翼政府的 "不可理解的选择 "和违反 "国际法 "的行为.意大利该政府拒绝开放港口接待满载非法移民的人道船只。

据法国内政部长，船上 "三分之一 "的移民将被 "重新安置 "到法国，另外三分之一被安置到德国。该部长说，那些不符合居留权或庇护标准的人将被直接驱逐。但他没有进一步的细节。

根据此一比例透露，至少三分之一的移民或面临驱逐。

据法新社，法国内政部长称，首次在法国欢迎救护船的决定是一种 "人道的责任"。 但法国内政部长还是表达了巴黎的愤怒：从现在开始，我们必须能够以不同的方式处理，这样意大利就不能在难民议题，尤其是有难民儿童到达意大利港口时，一边能从欧洲团结互助中获益，一边却维持自私。

作为抗议，法国决定 "立即暂停 "目前在意大利的3500名移民的接收计划，但说将视意大利对事态的态度对法意 "双边关系 "其他方面的 "后果"再做结论。

周四，船上234名移民中的4人，包括3名因医疗原因和1名陪同人员，被疏散送往科西嘉岛。

法国海事局发言人Pierre-Louis Josselin说，救援行动是在上午晚些时候进行的：一架法国空军直升机带着医疗队于上午11点从科西嘉岛的Solenzara基地起飞，去寻接病人。据法新社指出，下午12点15分，这架直升机在巴斯蒂亚医院降落。

法国政府决定接待移民船只引起法国极右派的愤怒，例如马琳-勒庞，她认为这是 "一个戏剧性的移民控制松绑的信号"。"有了这个决定，马克龙不能再让人相信他想结束大规模非法移民。"

法国政府决定接待移民船只，"这是一个重要的转折点。" 一位接近此事的消息人士告诉法新社，"它开创了政治先例"：“从现在开始，当意大利关闭其港口时，人道主义船只会不会有条件反射直奔法国？如果法国的决定是 "不可或缺的和受欢迎的"，因为它使生命得到拯救，但不幸的是，将有其他海洋维京人蜂拥至法国。欧洲必须加大对意大利政府的压力，迫使它尊重其承诺。”

海洋维京号现在正航行在科西嘉岛的东海岸，同时等待周五上岸。在它之前，另外三艘非政府组织的船曾设法让获救的移民上岸，大约有800人。

据法新社说，意大利当局最初只接受妇女、儿童和病人，罗马方面称这种分类是为了向欧盟施压，让欧盟更多地帮助意大利。自6月以来，已经在2019年出现了第一轮的接受移民制度，规定包括法国和德国在内的十几个欧盟成员国自愿接收8000名抵达意大利等靠近利比亚海岸国家的移民。然而，2022年只有164人从意大利转移到其他成员国，其中117人是在6月通过的欧盟机制下转迁。意大利说，这个数字不够，意大利声称自1月1日以来已有约88,100人抵达意大利海岸。

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