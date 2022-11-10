法国世界杯军团图谋卫冕 部长安抚称进入8强就探营

法国/世界杯

法国体育部长卡斯特拉Amelie Oudea-Castera今天表示，如果法国队在2022年卡塔尔世界杯（11月20日至12月18日）进入四分之一决赛，她将前往卡塔尔探营鼓劲。卡塔尔世界杯计划从11月20日至12月18日比赛，各家球评预测都看好法国队再次夺冠。不过，法国队中多名队员受伤有减球队战斗力。

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法国体育部长卡斯特拉Amelie Oudea-Castera周四在Franceinfo电台上说："我希望能去卡塔尔，如果法国球队取得进展，我会去的（......），我仍然给自己留有一点灵活性，但是是的，如果法国队进入四分之一决赛，这将是一个重要的里程碑，体育部长的作用就是和球队在一起加油鼓劲。

当被问及总统马克龙是否去卡塔尔探营法国队，法国体育部长说：“总统的日程安排过于繁重，他或许能将在他判断必须在团队身边的那一天找到一个时间空隙。”

该部长还将于 "下周一晚上 "在法国队的大本营克莱方丹会见法国队的所有队员，然后他们将于下周三出发前往卡塔尔。部长肯定，法国总统下周一不能到场握手告别。

当被问及卡塔尔的人权和运动员的精神状态时，她说教练迪迪埃-德尚说了一个重要的词，就是'自由'，每个球员都有自己的道德观，自己的自由，每个运动员都有表达自己的方式，我们不能强加一种束缚，一种说法。当被问及她是否会建议同性恋球迷不要去卡塔尔旅行时，她回答说：“不，我不明白为什么他们应该被剥夺看球的权利。”

国际足联官员呼吁参加卡塔尔世界杯（11月20日至12月18日）的32支球队只 "专注于足球"，法国体育部长说，"重要的是我们的平衡，我们应更多地谈论体育，我们设法将自己投射到一个团队需要的具体作用内容中"。法国体育部长说，"这届世界杯也是一个机会，让人们关注卡塔尔这个国家，继续推动该国尊重人权、生态转型，这是世界杯的外交焦点，这也是世界杯在卡塔尔举办的目的。"

法国队昨天晚上在期待与众目关注下推出25人出阵名单，一时间引发热烈评论。

最终名单将于11月14日送交国际足联FIFA备案。

据该名单，门将（3人）：

Alphonse Areola（西汉姆/ENG），

Hugo Lloris（托特纳姆/ENG），

Steve Mandanda（雷恩）。

后卫（9人）：

卢卡斯-埃尔南德斯（拜仁慕尼黑/德国），

西奥-埃尔南德斯（AC米兰/ITA），普雷斯内尔-金彭贝（巴黎SG），

易卜拉希马-科纳特（利物浦/ENG），

朱尔-孔戴（巴塞罗那/ESP），

本杰明-帕瓦尔（拜仁慕尼黑/德国），

威廉-萨利巴（阿森纳/ENG），

拉斐尔-瓦拉内（曼联/ENG），

达约-乌帕梅卡诺（拜仁慕尼黑/德国）

中场球员（6人）：

爱德华多-卡马文加（皇家马德里/西班牙），

优素福-福法纳（摩纳哥），

马泰奥-关杜兹（马赛），

阿德里安-拉比奥特（尤文图斯都灵/ITA），

奥雷利安-丘阿梅尼（皇家马德里/西班牙），

乔丹-维雷图（马赛）

前锋（7人）：

卡里姆-本泽马（皇家马德里/西班牙），

金斯利-科曼（拜仁慕尼黑/德国），

奥斯曼-登贝莱（巴塞罗那/西班牙），

奥利维尔-吉鲁（AC米兰/ITA），

安托万-格里兹曼（马德里竞技/西班牙），

基利安-姆巴佩（巴黎SG），

克里斯托弗-恩昆库（莱比锡/德国）。

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