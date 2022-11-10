第十届法国制造博览会今天开幕

法国制造/经济

第十届法国制造博览会今天在巴黎凡尔赛门开幕，将持续到11月13日的展览会预计会引至少10万人。自从爆发新冠疫情，企业重返和国家主权再次成为讨论焦点。

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第十届法国制造博览会今天周四下午在巴黎凡尔赛门拉开帷幕，将持续到11月13日的展览预计会吸引至少10万人次。

博览会的组织者Fabienne Delahaye表示，法国制造博览会十年来保持快速增长势头，从一开始的70家参展者发展到现在的1千5百家，显示自从70年代法国开始去工业化，到2000年达到高潮，现在民众理念出现改变，他们期望有更多法国制造产品和更多企业回归。

一方面是出于环保考量，需要近距离生产到销售，也减少从国外进口商品在长途运输中的温室气体排放。另外一方面可以保护法国特有的生产技能，恢复法国生产链。

今年第十届法国制造博览会的主题是“技能”。

本届参展者中有许多初创企业，如代表法国纺织业的“法式内裤”制造商，还有自从1840年就开始的来自普瓦捷的沙发制造商等。

自从爆发新冠疫情，企业重返和国家主权再次成为讨论焦点，也吸引众多政治人物到场参观。

法国经济部长勒梅尔率领法国中小企业部长等人出席了在今天下午2点就行的开幕式。

法国经济部此前在周三晚间发布的回归法国企业报告指出，有5个日常用品制造的企业重返法国，包括T恤衫，钟表，玩具，电动自行车和鞋企业。

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