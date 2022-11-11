巴西“特朗普”败选后马克龙借机重整拉丁美洲外交

法国/拉丁美洲/马克龙

法国总统马克龙2022年11月10日在爱丽舍宫的院子里与阿根廷总统阿尔贝托-费尔南德斯互致问候。阿根廷总统正在巴黎参加巴黎和平论坛，该论坛于2022年11月11日开幕。

法国总统马克龙自担任总统以来，只去过一次拉丁美洲。那还是在2018年，参加在阿根廷举行的20国集团峰会。但在卢拉在巴西总统选举获胜后，马克龙显示在关注这一地区，而且马克龙正在推动委内瑞拉问题解冻。

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据法新社今天报道说，在巴西的博尔索纳罗败选之后，法国总统马克龙又开始关注拉丁美洲了。周四，马克龙呼吁委内瑞拉总统马杜罗和他的反对派应尽快恢复谈判，使委内瑞拉摆脱政治危机。

委内瑞拉双方代表今天周五在和平论坛开幕式上就举行会谈，该论坛是自2018年以来在巴黎创举，是由马克龙主持的外交活动论坛。

据巴黎和平论坛组委会主席，前欧盟专员以及前世贸组织总干事法国人拉米报告，"委内瑞拉方面和其他拉美国家问我们，今年的和平论坛是否可以主持委内瑞拉各方之间的对话，因为直到现在他们彼此还没有交谈过。" 拉米告诉法新社，今年的和平论坛活动带有强烈的南美色彩。

哥伦比亚和阿根廷的国家元首古斯塔沃-彼得罗和阿尔贝托-费尔南德斯前来巴黎参加论坛会议。巴西新任总统卢拉也将通过视频发言。据法国在该地区选出的议员Éléonore Caroit在接受法新社采访时指出，在已经显现重大政治变革的背景下，例如在巴西、智利和哥伦比亚，法国与拉丁美洲的关系此前相当疏远，但现在则却越来越拉近。

自上任五年的第一天起，法国总统马克龙首先关注的是欧洲，然后是非洲，最后是印度-太平洋。拉丁美洲有许多法国公司在那里经营，但却不被认为是一个外交优先考虑。

而且鉴于马克龙与巴西前总统，被指是巴西的特朗普的博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)关系不佳，卢拉最近在该地区最大的经济体和强国巴西的胜选应该为法国与巴西和解开辟了道路。

法新社解释说，2019年8月，法国总统马克龙指责博尔索纳罗视而不见在大火肆虐亚马逊地区灾情时，博尔索纳罗曾指责马克龙是 "殖民主义者"，博尔索纳罗然后更侮辱攻击马克龙的妻子布里吉特。

马克龙没有掩饰对重启拉丁美洲外交的愿望，他对卢拉说，"我一直在急切地等待这一刻，以便我们能够重新启动一个无愧于我们历史的战略伙伴关系。" 马克龙告诉卢拉，他是卢拉胜选后第一个向他表示祝贺的外国领导人之一。

据法国欧洲事务国务秘书布恩星期二说，巴黎认为巴西是法国在拉丁美洲的重要伙伴，法国并宣布了 "未来几个月 "的外交新路线图。

法国的法属圭亚那与巴西有一条重要的陆地边界，这拉近了两国接触。政治学家加斯帕德-埃斯特拉达（Gaspard Estrada）观察到，2006年，当卢拉已经执政时，卢拉和希拉克总统就签署了一项战略伙伴关系，该关系在2016年 "开始下降"，然后在博尔索纳罗的领导下跌入谷底。

据巴黎政治学院的研究员埃斯特拉达告诉法新社，"马克龙不应该浪费这个机会。他应该去参加1月1日卢拉的就职典礼，让法国再次回到拉丁美洲。"但他也分析指出，巴西在乌克兰和俄罗斯之间的战争冲突中显示中立，这是一个需要巴西与法国应克服的重要障碍。埃斯特拉达指出，"马克龙希望巴西在谴责侵略战争方面采取更明确的立场"，又例如支持对俄罗斯制裁，但巴西的农业需要俄罗斯的化肥。

关于推动委内瑞拉对话，则可能符合法国重回拉美这一框架，因为乌克兰的战争推高了石油价格，而加拉加斯是石油的主要生产国。美国与法国和其他许多国家一样，不承认马杜罗总统2018年的连任，试图通过对委内瑞拉实施严厉的制裁，包括针对其油气出口，将马杜罗赶下台。

但由于汽油价格上涨引起了全球特别是在法国的不满。

马克龙和马杜罗周一在埃及举行的COP27会议上进行了简短的寒暄。马克龙当时说，"如果我们能更深入地交谈，如果我们能进行对该地区有益的双边工作，我将非常高兴。"法国总统马克龙并在片刻后对委内瑞拉人补充道："总统（......）我会再给你打电话"。

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