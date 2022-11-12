马克龙明赴20国集团峰会推动法国“印太”战略

法国/马克龙/印太

法国总统马克龙将于周日起程，开始漫长多日的亚洲之旅，从印度尼西亚巴厘岛的G20峰会到泰国曼谷的亚太峰会，马克龙称应当以他的出现来表明法国在 "印度太平洋 "的战略雄心。

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据法新社今天报道，法国总统马克龙自9月的纽约联合国与会之后，13日将再出发去会见来自世界主要经济大国和亚太地区的各国领导人。

在印度尼西亚的巴厘岛，乌克兰将成为20国集团，或者说19国集团下周二和周三讨论的中心，而峰会主要的缺席者即俄罗斯总统普京，在经历了漫长的悬念之后，终于决定不现身会议。法国总统马克龙周五解释说，法国期望 "20国集团峰会 "对俄罗斯发出一个明确的信息，俄罗斯必须迅速在乌克兰停战。中国和印度等一些G20国家到目前为止仍然非常谨慎，拒绝谴责俄罗斯在乌克兰的侵略战争，但随着乌克兰战争仍在持续亚洲国家立场显示微妙保留。法国总统的一位顾问说：“普京不与会的事实表明，G20内部正在形成一个联盟，更显俄罗斯的孤立是真实的。”

马克龙将于周一晚间抵达印尼巴厘岛，周二将与中国国家主席习近平举行会谈，并与印度总理莫迪和印度尼西亚总统维多多举行会谈。

法国总统府称，马克龙与美国总统拜登的双边会晤在现阶段尚未正式确定。但马克龙预计将于12月1日对白宫进行国事访问。

法国总统马克龙也没有说明他是否会与沙特王储穆罕默德-本-萨勒曼尼进行交流，在欧佩克决定支持俄罗斯立场后，拜登已经排除了与沙特王储会面。

此后，马克龙将前往曼谷参加周四和周五的亚太经济合作论坛（Apec）峰会，法国将是第一个受邀的欧洲国家。Apec聚集了21个国家，从中国、韩国、马来西亚和越南到加拿大、美国和智利。据法国总统府称，这一历史性邀请标志着该区各国对法国的 "印太议程 "的有认可。

马克龙把这一从东非海岸延伸到美洲西部海岸的广阔地区作为战略重点，法国在这一地区拥有领土和海域。印太成为所有目光的聚焦，印太也是世界贸易的神经中心，成为中国和美国之间日益激烈的竞争现场。据统计，到2030年，印太占据世界60%的人口和GDP。

法国拥有的大部分的专属经济区（EEZ）在印太，也是世界上第二大的专属经济区，留尼汪岛扩延到新喀里多尼亚等七个海外领土，法国在那里共有165万国民。

据法国国际关系学院（Ifri）大洋洲和中亚项目协调员塞琳-帕琼（Céline Pajon）指出：“这最终是一个在中国和美国两个庞然大物的对抗中维护法国利益和战略空间的问题。”

法新社说，为此法国正在利用几个杠杆即军事、外交和经济，并且正在与该地区的一些关键国家：印度、日本和印度尼西亚建立特殊合作关系。

法国还打算在保卫海底资源、应对气候危机和保护生物多样性方面积极行动。

据该报道，法国但在如此广阔的地区只派有7,000名士兵，显示法国的国防资源也非常有限。据地中海战略研究基金会（FMES）总干事帕斯卡尔-奥苏尔上将说：“法国目前处于最低限度的防卫维持态势。”

2021年，澳大利亚与美国和英国的联盟以及堪培拉取消法国潜艇的超大型合同也对马克龙在该地区的战略构想造成了打击。但自5月澳大利亚总理换届以来，巴黎一直在努力重建两国合作关系。而且法国很可能重新参与到向澳大利亚出售潜艇的竞争中。

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