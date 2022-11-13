法国右翼批评马克龙政府对罗马道德教训 极右翼抨击地中海SOS

法国/地中海SOS

海洋维京船案继续发酵。法国LR党主席候选人Bruno Retailleau周日要求停止对意大利的 "道德教训"，意大利拒绝欢迎 "海洋维京号 "船及其230名移民。而法国极右的RN的N.1 Jordan Bardella则谴责SOS地中海只是一个 "制造政治 "的非政府组织。

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法国右翼领导人雷德利奥Retailleau要求停止对意大利的 "道德教训"。对雷德利奥先生来说，"这些道德课让人气愤"。而极右政党领袖Bardella则抨击地中海SOS组织。

据法新社今天报道称，法国外交部长凯瑟琳-科隆纳周日对《巴黎人报》说，"必须提醒罗马的人道义务"。而法国内政部长Gérald Darmanin早些时候曾批评 "一个非常不人道的意大利"。

共和党领袖雷德利奥说，"这些道德课让人生气"。据雷德利奥称，"自今年年初以来，作为首批入境国家之一的意大利，已经接收了9万名外国移民。雷德利奥告诉Cnews-Europe 1-Les Echos，“欧洲本应接收8000人，但只接收了117人。”

意大利极右翼政府首脑乔治亚-梅洛尼也谴责法国的侵略性的、不可理解的和毫无道理的对意大利的指责。

周五，一艘属于非政府组织在利比亚沿海救寻移民的"地中海SOS "的救护船，得到法国方面允许，让幸存者在法国上岸，这是法国第一次允许难民登岸。法国内政部长达尔马宁说，这是一种特例的接受，是出于 "人性的责任"。

但对于LR参议员的负责人雷德利奥Retailleau来说，"我们能给予的唯一人性教训，就是应该移民政策立场坚定"。因为周五 "海洋维京号 "在土伦港被允许靠岸，"这就是一个潘多拉盒子被开启"。

来自旺代的当选代表批评说："走私者、人贩子、这些黑手党在非政府组织的支持下，将知道法国已经屈服，并将继续屈服。

这位12月的共和党主席候选人提出一系列建议，如 "与原籍国进行权力斗争"，以执行离开法国领土的义务（OQTF），以及 "停止吸泵 "的法国的家庭团聚和 "免费照顾非法移民"政策。他还呼吁举行全民公决，因为 "只有人民才有勇气实施勇敢的措施"。他强调，应当重新确立非法居留罪，并假定不接受骨质检测的无人陪伴的未成年人就应当被认为是成年。

据该报道，在极右政党RN主席Jordan Bardella则攻击SOS地中海“SOS Méditerranée”，称该组织是 "极左的非政府组织"，海洋维京号船其实就是在 "玩政治"。他在法国电视3台说："我认为我们应该削减对SOS地中海的公共补贴，并撤销允许SOS地中海组织到各地学校宣讲的许可。"他谴责 "极左翼非政府组织和走私者黑帮之间客观上存在着共谋"。

据法新社说，根据地中海SOS网站，该非政府组织是一个 "海上救援的民间协会"，89%的资金来自私人捐款。至于公共补贴，地中海SOS提到了法国约80个 "社区团体"、市政当局、省和地区向他们提供援金。

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