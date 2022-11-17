马克龙：推进与印尼的防务合作，与澳洲的潜艇交易提案仍摆在桌上

法国/印度尼西亚/澳大利亚

法国总统马克龙11月17日抵达曼谷在出席即将召开的亚太经合组织领导人非正式会议前表示，在这个高度竞争的地区，法国的战略是捍卫自由和主权。他并提及，法国正在推进与印度尼西亚在战斗机和潜艇军售方面的合作。

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马克龙说：“在这个高度竞争的地区，这是世界上两个主要大国之间的对抗舞台……，我们的战略是：捍卫自由和主权，维护海洋自由的平衡，平衡的文化交流，经济交流，在没有霸权主义模式占上风的情况下发展技术。”

法国和印度尼西亚在今年2月签署合同，后者将从法国购买42架“阵风”战斗机，合同总价值81亿美元。除了战斗机以外，印尼还与法国签署了一份备忘录，就潜艇研制进行合作，并因此有意订购两艘法国海军集团生产的“鲉鱼”级（Scorpene）潜艇。

马克龙16日在二十国集团巴厘岛峰会场边与澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）举行了双边会谈。马克龙周四向媒体表示，此前被取消的法国向澳洲提供常规潜艇的方案仍摆在桌面上。

当被问及法国向澳大利亚提供常规动力潜艇的提案时，马克龙说：“众所周知，它仍摆在桌面上”，并补充说正在就潜在交易的方式进行谈判。法澳关系在去年跌入低谷，当时的澳洲莫里森政府取消了这项价值900亿澳元的交易，并选择用美国和英国的核动力潜艇技术替代法国提出的常规动力方案。在澳洲工党上台后，阿尔巴尼斯政府今年6月就这项失败的潜艇交易与法方达成了5.55亿欧元的和解。

阿尔巴尼斯周三在出席记者会时就与马克龙的会谈向媒体表示：“我们谈到了我与马克龙总统先前讨论中产生的（澳法关系）路线图。它包含三个要素。一个是国防和安全方面的合作内容。第二，关于气候变化和能源。第三，在文化方面也要向前发展。”

阿尔巴尼斯说：“而且我希望马克龙总统明年访问澳大利亚。我们也讨论了这方面的可能。”

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