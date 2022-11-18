世界上都有谁讲法语？

法国/法语

全世界有3.21亿人使用法语。法语是继汉语、西班牙语、英语和印地语之后使用最广泛的第五种语言。在法语国家首脑会议之前，法广采访了法语国家观察站的负责人亚历山大-沃尔夫，该观察站每四年发布一次关于 "法语国家星系 "报告。

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据本台引述该报告，"每天使用法语的人中有60%以上是在非洲"。

RFI：有一种倾向认为，法语的使用正在下降。关于世界上法语状况的最新报告似乎与此相矛盾？

亚历山大-沃尔夫：显而易见的是，讲法语的人的数量正在增加。它甚至在以良好的速度增长--7%，即比四年前多出2100万人口。其中一个特点是，非洲大陆的增长要快得多，特别是在撒哈拉以南的非洲地区，其增长接近15%。因此，可以很容易地解释这种增长。这些国家中，法语是官方语言，而且首先是教学语言。因此，考虑到这些国家的人口结构以及上学的儿童人数不断增加，讲法语的人数也在增加。

RFI：这就是为什么你在报告中说，越来越少的人出生时讲法语，但越来越多的人正在成为讲法语的人？

亚历山大-沃尔夫：很明显，法语的增长和说法语的人的数量是由于，而且将来会越来越多地由于在那些不是第一母语的国家。在许多这样的撒哈拉以南非洲国家，法语是不同第一语言使用者之间的交流语言。它使他们能够相互沟通，开展经济活动。它在工作中的存在比在家里多得多，但它也存在于媒体、文化和行政中。因此，有一个讲法语的环境，这意味着法语，即使不是第一语言，也是一种日常使用的语言。这也是我们所强调的：在3.21亿法语使用者中，有一半多一点是在非洲大陆。但如果我们看看那些每天使用法语的人，在非洲大陆有超过60%的人讲法语。

RFI：所以它并不像人们常说的那样是一种精英的语言？

亚历山大-沃尔夫：事实上，那些学习时间较长的人或单纯学习过的人对它掌握得更好。这是不可否认的。但在Kantar研究所每年进行的调查中，强调的是法语的实用性："我需要法语来工作，我需要它来学习，来上网，来获取国内和国际信息。

正是在撒哈拉以南的非洲地区，法语的使用最为广泛。

RFI：在报告中，你指出 "殖民时期对法语的传播贡献甚微"，这是挑战法语作为 "殖民语言 "的形象的一种方式...

亚历山大-沃尔夫：如果没有殖民化，法国人就不会出现在这些领土上，这是一个事实。但真实的情况是，在独立时，所有这些国家都自由选择了他们的官方语言和教学语言。如果我们以马里、几内亚或塞内加尔为例，在20世纪50年代末，也许有2%或3%的人口讲法语。这个比例已经上升到25%、30%甚至35%的法语使用者。进展是惊人的，这要归功于学校。

RFI：但是，在已经有国家语言的国家，选择法语作为教学语言不是自相矛盾的吗？

亚历山大-沃尔夫：在过去的十年里，法语国家国际组织考虑到了鼓励儿童用一种本国语言学习的事实。国家语言学校(ELAN-Africa)方案包括在学校的头几年用国家语言进行教学，然后逐渐转为法语。我们的想法是，通过这种多语言教学，孩子的学习成绩会更好，并能更好地掌握法语和他们的国家语言。

所有据说是讲法语的国家实际上都是人们使用多语言的国家，只有少数地区数量非常少。在非洲大陆，很少有国家能用一种语言团结全体人民。在法语国家国际组织的成员国中，我们可以提到塞内加尔的沃洛夫语、马里的班巴拉语、卢旺达的基尼亚卢旺达语、布隆迪的基隆迪语以及马达加斯加的马达加斯加语。在那里，长期以来一直实行用国家语言教学的政策，因为这显然是最合理和有效的。即使在一些国家，法语（或例如卢旺达的英语）从某些级别开始取代国家语言作为教学语言。

在所有其他国家，对于实现国家独立的领导人来说，理性的做法是选择一种能够将各种语言的使用者聚集在一起的语言。在喀麦隆，有200多种语言，在科特迪瓦有大约100种语言。所以我们必须找到一个教学媒介。选择落在了法国人身上，因为有一个基础，即使它仍然非常薄弱。

RFI：法语是世界上学习人数第二多的语言。法国的重心已经转移到非洲，这有什么后果？

亚历山大-沃尔夫：法语，像所有与其他语言接触的语言一样，受到当地现实和语言的影响和丰富。变化的出现和传播。在非洲或其他国家使用的法语，如魁北克，今天的法语观察站就在那里，它们相互影响，表现出多样性。我们可能认为有一种法语文学，但实际上，当我们阅读阿兰-马班库或出生在法国的作家的书时，语言不大相同，但我们却能理解它。此外，还出现了一本在线的法语人士词典，它使我们无论在哪个大陆都能看到丰富的表达方式。

RFI：报告中出现了另一个引人注目的发现：法语在欧洲正在下降。你如何解释这个问题呢？

亚历山大-沃尔夫：在这里，我们谈论的是作为外语的法语。首先，我们可以说，法语仍然是世界上第二大学习语言。我们估计有超过5000万的法语学习者作为外语。在英语国家，法语是学习的第一种语言，但在美国，考虑到环境因素，西班牙语排在法语之前。但在过去四年中，欧洲的学生人数下降了10%。其主要原因是各国的语言政策往往将外语学习限制在一种语言上。在这种情况下，是英语在某种程度上被强加。对法语这是相当具有破坏性的，而且与欧洲国家的承诺背道而驰，这些国家一再表示，教育系统绝对有必要至少提供两种外语，甚至三种。

RFI：法语国家组织秘书长路易丝-穆希基瓦博说，她希望发起一项呼吁，以 "扭转法语在国际机构中的衰落"。为什么这很重要？

亚历山大-沃尔夫：法语有一个相当独特的地位，因为它是几乎所有组织的官方语言。但实际上，它的地位已经大大下降了。人们已经习惯于直接用英语表达自己，这是最常见的方式，即使有时水平平平。

秘书长路易丝-穆希基瓦博说，多边主义是国际民主的一种形式。它必须建立在良好的理解和每个人正确表达自己的能力之上。我们需要笔译、口译、公务员和外交官的语言培训。

但这也需要认识：人们认为用英语说话更容易、更便宜。这不是真的，因为最后我们必须修改我们的语言技能，因为那些讲英语的人并不总是能很好地表达自己，我们并不总是能理解对方的意思，当我们处于国际讨论的过程中，这是很恼人的。

RFI：在互联网上，法语是继英语、汉语和西班牙语之后的第四大使用语言，尽管它正在被印地语取代。我们可以从研究网络语言中学到什么？

亚历山大-沃尔夫：首先，由于研究人员丹尼尔-皮米恩塔（Daniel Pimienta）在这个问题上的努力，互联网80%是讲英语的神话被打破。这是完全错误和荒谬的，因为我们可以看到，当我们搜索内容时，不管是文化的还是其他领域的，我们都是用自己的语言进行搜索。今天，英语约占互联网的25%，这已经是很多了。但互联网并不像人们喜欢说的那样没有语言。有些语言比其他语言增长更多，如阿拉伯语、汉语和印地语。原因是人口问题。法国人正在坚持自己的立场。最重要的是，法语有增长的储备，因为现在大多数讲法语的人都在非洲，而非洲是联系最少的大陆。因此，随着我们缩小这一数字鸿沟，讲法语的互联网用户的数量将增加，法语在这一领域的存在也将增加。

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