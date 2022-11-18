巴黎奥运会吉祥物拿破仑军帽 送中国造

法国/奥运会/吉祥物/中国制造

拿破仑式军帽被选为2024年巴黎奥运会吉祥物，但即刻遭曝料该吉祥物主要由中国制造，也立即引来法国多方批评。法国竭力推动法国制造，但许许多多重要或普通产品仍然拿到中国去制造。法国雇主运动组织愤怒说，这是法国给自己扇打的国际与经济耳光。

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据法国政府发言人维兰Olivier Veran周四对法国制造 "结构性问题 "表示遗憾，他说法国无法在 "几个月内 "制造200万个毛绒玩具，一种拿破仑军帽毛绒玩具被选作2024年巴黎奥运会的吉祥物。

维兰说，"我很希望，而且我们正在奋斗，希望我们能够在法国找到足够的原材料和纺织厂在未来几个月内生产200万个毛绒玩具。可是观察到的却是，今天我们不知道如何或能不能成功。"

政府发言人在法国2台解释说，"另一方面，我们确实知道如何做的是推动在中国生产的法国公司搬回到法国。"

维兰承认，"这是一个结构性问题，与法国多年来失去这些工厂的事实有关。"

但据维兰说，"法国已经连续几年成为欧洲最具吸引投资力的国家"，"我们明天将能够生产我们今天不再知道如何生产的东西"。

巴黎奥运会组织者周一公布了他们的吉祥物，两顶被称为 "Phryges "的红色Phrygian帽子，本周将运抵巴黎Halles市中心的官方商品商店。但这些被指是可爱的玩具将几乎完全在中国制造。"

巴黎奥运会的组织者曾辩解强调，这就像在法国销售的绝大多数可爱的玩具一样，都在中国制造。

巴黎奥运会吉祥物供货合同被授予法国公司Gipsy和Doudou et Compagnie。

据法新社说，与在中国生产的吉普赛公司不同，Doudou et Compagnie公司计划在其位于Guerche-de-Bretagne（Ille-et-Vilaine）的工厂生产15%的配额，该工厂将为此进行扩建。工厂将进行填料、组装和缝制，但原材料和零件可能都将来自中国。

就拿破仑帽吉祥物案，法国雇主运动组织Ethic谴责称，这是"对所有法国公司的侮辱 "和 "法国自己给自己打的国际和经济耳光"。

据法国生态过渡部长Christophe Béchu在星期二说，"我想相信，在奥运会举行之前，我们还有几个月的时间能够纠正这个错误解决这个问题，"

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