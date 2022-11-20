法国欢迎世界气候峰会进展 但对缺乏雄心壮志遗憾

气候/联合国/法国/COP27

法国能源转型部长Agnes Pannier-Runacher今天发表声明，对在埃及举行的第27届联合国倡导的气候缔约方峰会些微进展表示欢迎，但对峰会"缺乏气候雄心 "表示遗憾。COP27于20日通过了一项决议，规定建立一个专门的基金，为 "特别脆弱 "的国家已经遭受的气候破坏提供资金。

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就刚刚结束的COP27，法国方面今天表示欢迎进展，但对 "缺乏气候雄心 "感到遗憾。

法国能源转型部长Agnes Pannier-Runacher今天表示， "峰会在需要进一步努力减少温室气体和退出化石燃料方面没有取得进展。这是一个真正的失望。" 法国部长说，然而本次峰会 "满足了最脆弱国家的期望，也取得了重大突破，为与气候灾害有关的损失和损害创建了新的融资工具。

周日，COP27通过了一项决议，规定建立一个专门的基金，为 "特别脆弱 "的国家已经遭受的气候破坏提供资金。据法新社说，在埃及沙姆沙伊赫举行的联合国年度气候会议结束时通过决议，该决议在全体会议上以协商一致的方式获得批准，并获得雷鸣般的掌声。

根据法国能源转型部的一份声明说，如果说COP27协议没有达到法国和欧盟的雄心壮志，但它仍然保留了基本内容：它重申了将全球变暖限制在1.5℃的目标，并呼吁各国从2023年起做出更多努力。

据法国官方说：“在全球气候和能源危机的大背景下，重申这一目标是至关重要的。”

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