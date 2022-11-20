法国队出征未战锋线主将本泽马训练受伤就退赛 卫冕梦远？

法国/卡塔尔世界杯/本泽马

法国足协公告，法国队前锋本泽马在训练中受伤，已被破排除在卡塔尔世界杯参赛名单之外。此前法国队已经有保罗·博格巴、恩戈洛·坎特和克里斯托弗·恩昆库3员大将因伤没有被入选参赛名单。大赛前突发伤情下，法国队能否继续梦想卫冕，球迷开始为法国队捏汗。按日程，法国队星期二与澳大利亚交锋。

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据路透社报道称，法国前锋本泽马因伤退出世界杯。本泽马一直在与肌肉拉伤作斗争，这位金球奖得主是在昨天周六早些时候参加法国队常规赛前训练活动中受伤，他当即就离集体训练。

消息没有告知本泽马受伤具体信息。

法国队主教练德尚报告说，“对于将本届世界杯作为重要主力的本泽马排除在比赛名单外，我感到非常难过。尽管这对法国队造成了新的打击，但我对我的团队仍然充满信心。我们将尽一切努力迎接等待我们的巨大挑战。”

上个赛季，本泽马在皇马度过了一个辉煌的赛季，他在各项赛事的 46 场比赛中攻入 44 球，帮助皇马球队获得西甲和欧冠双王冠。

本泽马也是法国队在 2014 年世界杯上的最佳射手，但在 2018 年世界杯上本泽马并没有参与夺得世界冠军的征战。本泽马因司法禁令长达5年没有能够效力法国国家队。在阔别六年后，他去年才重返法国队。

本泽马是因勒索丑闻而被国家队禁赛。本泽马还曾不实评论说德尚是“屈服于法国种族主义部分的压力”，才把一名阿尔及利亚血统的穆斯林前锋排除出 2016 年欧洲杯阵容。

但自回到国家队以来，本泽马出场16次打进10粒球。

本泽马昨天晚上悲伤地说，“我这辈子从未放弃过，但今晚我必须为球队着想，就像我一直做的那样。”本泽马在 Instagram 上还写道，“所以理智告诉我要把我的锋线位置让给可以帮助我们的球队夺得一场伟大世界杯胜利的人。感谢你们所有的支持信息。”

法国抽签分在第四组D组，同组有澳大利亚，丹麦以及突尼斯。

体育部长与法国总统都提出了前往卡塔尔探营法国队的条件，即分别是进入8强与决赛。

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