法国人近十分之四认为移民对法国构成“威胁”

近十分之四的法国人 (39%) 认为移民对法国构成“威胁”，这是近日 CSA 研究所为 法国新闻电视台CNEWS所做的一项民调所显示的结果。

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根据CSA 研究所为法国新闻电视台CNEWS所做17日公布的一项民调结果显示，39%的法国人的法国人 (39%) 认为移民对法国构成“威胁”。

移民政策因此再次成为辩论的核心。 CSA 研究所的这项调查指出，就在法国接纳满载难民的船只 《 "海洋维京号 " （l' Ocean Viking） 》之际，同时也导致了法国政治阶层的分歧。这项 CSA 研究所民调结果显示有 39% 的法国人认为移民对法国是一种“威胁”

相反，有13% 的法国人认为这些移民代表一种“机会”，而几乎有一半（48%）的法国人则认为“两者都不是”。

法国右翼和极右翼政党吹起反对接纳移民的逆风：

具体而言，自称来自右翼的受访者是最把这些移民视为“威胁”的民众。 他们当中有 75% 这么认为；而对于极右翼政党：《民族联盟 (RN) 》及《再征服党( Reconquest) 》的支持者来说，这个数字更飙升到 85%。

对于法国左翼支持者来说，大多数受访者 (56%) 认为移民既不是威胁也不是机会。 这一比率也几乎与那些票投马克龙的选民相同，达55%。

那些欧洲生态党(Europe Ecologie Les Verts )的支持者似乎最热衷于接待移民的想法。他们当中只有 9% 的人认为移民是威胁，而 40% 的人认为他们是法国的机会。

十天前，法国政府宣布，"破例 "准许一艘载有230名移民的人道主义船只 "海洋维京号 "停靠土伦军港，这结束了法政府与意大利的外交角力。不过，这一结局并未消除法意之间新一轮的矛盾。这一接纳海上难民举措导致马克龙政府被极右翼反对党严厉批评。

法国内政部长达尔曼南也抨击意大利新上任的极右翼政府的决定是“不可理解的选择 ”和违反 "“国际法 ” 的行为。意政府拒绝开放港口接待这艘满载非法移民的人道船只。

当法国女总理博恩16日呼吁“恢复与那些参与在地中海进行海上救援的非政府组织的关系”时，法国极右翼则认为这些非政府组织是那些偷渡人蛇的“帮凶”。

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