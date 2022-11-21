法监管机构敦促马斯克在欧洲增加推特审核人员数量

马斯克接管推特后

法国影音和数字传播监管局（Arcom）21日表示，对审核人员被大量裁掉表示深切关忧。

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在马斯克混乱地推出旗舰高级订阅服务Twitter Blue后，欧洲监管机构变得尤为担忧，认为该平台上的“蓝V”功能被冒充者滥用。欧盟官员们还对推特高管大量离职感到担忧，后者在与监管机构打交道以及实施旨在遏制网上非法内容传播的欧盟新规方面发挥了关键作用。此外，欧盟方面担心裁掉部分审核人员会影响推特对在线内容的监管能力。

欧盟内部市场专员、法国前财长布雷顿今年4月曾警告称，马斯克领导下的推特必须遵守欧盟有关审核非法和有害在线内容的新规，否则将面临相当于全年销售额6%的巨额罚款甚至禁令。

布雷顿表示：“马斯克正在一定程度上缩减推特审核人员规模，但他将不得不在欧洲增加相关人员数量，并开放他的算法。我们将拥有控制权，我们将获得权限，人们不会再乱喷垃圾。”

布雷顿指出，他已向马斯克建议两人建立工作关系，讨论欧盟对推特的期望，“马斯克完全知道推特继续在欧洲运营的条件是什么”。

根据当地时间周三生效、具有里程碑意义的欧盟大型科技公司监管法律《数字服务法》（DSA），推特在欧盟面临新的审查。欧盟将开始根据《数字服务法》指定达到至少4500万用户门槛的大型在线平台，要求后者遵守大量技术和法律方面的严格规定。

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