马克龙：“绝对需要保护扎波罗热的安全”

扎波罗热核电厂遭炮击

乌克兰15座核反应堆中有6座位于扎波罗热核电站。自战争爆发以来，这座欧洲最大的核电站及周边地区多次发生炮击事件，俄罗斯和乌克兰方面则相互指责对方发射了炮弹。11月21日，法国总统马克龙与乌克兰总统泽连斯基通了电话。法国总统表示：“绝对需要保护扎波罗热的安全”。

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法国21日在巴黎举办了支持摩尔多瓦的国际会议，目标是为其提供紧急援助。马克龙是在这次会议上做出上述表述的。

马克龙和泽连斯基均表示：造成这种局面是因为俄罗斯非法占领该核电厂”；两人达成共识认为“与国际原子能机构合作以达成一项协议是至关重要的。达成的协议将确保核电站内和附近没有正规军或雇佣军，以及轻型或重型武器”。

两人还表示，不仅仅要对扎波罗热加以保护，对罗夫诺(Rovno)核电站及赫梅利尼茨基（Khmelnitsky）核电站都要加以保护。另外，两人还强调说，卡霍夫卡（Kakhovka）的水电站大坝也不能再成为攻击的目标。

法国总统马克龙还批评说，每当乌克兰取得一次军事胜利，夺回乌克兰第二大城市哈尔科夫(Kharkiv)以及赫尔松(Kherson)，为了报复，俄罗斯军方都会对乌克兰的基础设施实施新的轰炸。

在此次电话会议中，法国方面还他“重申了他对乌克兰的声援，并坚决谴责俄罗斯对平民目标的袭击”。

马克龙和泽连斯基还谈及了乌克兰民众过冬的困难。巴黎将于12月13日举办一次声援乌克兰民众的会议。

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