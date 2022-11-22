法国2022三波酷暑期间 死亡总人数10000多 逾平均值

法国在2022年夏季的三波热浪过后，记录了超过 10,000 人死亡的超额死亡率；相对超额死亡率为 16.7%。 但这些死亡不能仅仅归因于温度，这是法国公共健康部门提出的解释。

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根据回声报报道，2022年3波酷暑期间，法国总计死亡人口超过10000人，死亡比率超过过去5年的平均值

这是一种创伤记忆，在法国的每一次热浪中都会被唤醒。 2003 年 8 月的热浪及其在三周内造成的 15,000 人死亡，仍留在所有法国人的记忆中。

从那时起，每次高温事件都会导致大量超额死亡率。 2022 年夏季及其连续三波热浪也不例外。

根据法国公共健康署 (SPF) 周一晚间发布的一份报告，今年酷暑时期法国的死亡人数超过了 10,420 人，即超额死亡率为 6.1%。 这是自 2004 年国家热浪计划实施以来记录的最高超额死亡率。

仅在 2022 年 6 月至 2022 年 8 月席卷全国的 33 天热浪中，全国全因超额死亡率估计为 2,816 人，相对超额死亡率为 16.7%。

在 7 月 9 日至 7 月 27 日的第二次热浪，期间观察到最大的超额死亡率，死亡率增加22.7%。

应考虑到新冠疫情的影响：

然而，法国公共健康机构小心翼翼地不提供这些死亡的确切原因。 SPF 指出，发现的死亡人数过多“不能仅仅归因于高温”。 仍需保持谨慎，因为 2022 年夏季也历经d了新冠疫情卷土重来病例增加。

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