跨越时空的对话：王克平作品展在巴黎吉美博物馆开幕

巴黎/王克平作品展

2022年11月23日至2023年3月6日，旅法华裔艺术家王克平雕刻作品进入巴黎吉美亚洲艺术博物馆，与博物馆收藏的中国文物珍品并列展出。图中右侧为博物馆中国考古文物厅收藏的新石器时代作品，左为王克平木雕作品。

旅法著名华裔艺术家王克平的雕塑作品11月23日正式在法国巴黎以收藏亚洲、尤其是中国文物闻名的吉美亚洲艺术博物馆开幕。自11月23日至明年3月6日，王克平的当代艺术作品将与吉美博物馆的中国文物珍品并列展放，呈现一种别致的古今对话。

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以收藏亚洲尤其是中国文物珍品著称的吉美博物馆这次向被看作是中国当代艺术代表性人物的旅法中国艺术家王克平敞开大门。他的木雕及铜雕作品将在博物馆的中国考古文物厅以及禽鸟塑像瓷器展厅，与记录着见证着中国传统艺术的文物珍品并列展出，既跨越时空，与这些千年文物珍品体现的对人性、对女性的赞美遥相呼应，也凸显王克平当代艺术作品中的某种艺术传承。

展馆四楼的圆厅展出的则是6件王克平以来自西非的桃花心木为材料的巨幅新作。这是他首次在使用被视作珍贵木材的桃花心木创作，而这批偶然获得的材料自身的特性，也迫使他用更为简洁的线条，再现女性与柔情。

在22日的展览剪彩晚会上，众多法国艺术界名流赶来庆贺。法国国立现代艺术博物馆高级研究员兼策展部主任玛萨拉·利斯塔（Marcella Lista）向本台表示，她认为王克平作品的出色之处是他普世性。她说，我觉得最值得注意的一点，是王克平的作品既非常当代，又穿越时空，这种双重性令我们放眼超越我们自身、甚至超越人类的历史长河。他的作品讲述着人性，讲述着人类生存条件，讲述着个体的孤寂、个体与他人的关系、个体与社会、个体与集体之间的关系。所有这些人类社会的永恒主题，都在王克平作品与吉美博物馆的文物收藏的相遇、与对话中完美地体现出来。

巴黎吉美亚洲艺术博物馆旅法华裔艺术家王克平雕塑作品展海报 © 吉美博物馆展览海报

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