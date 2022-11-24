法国一左派议员建议禁止斗牛活动 但大部分同僚裹足不前

法国一名左派国会议员此前抛出一个建议：禁止“斗牛活动”。虽然根据民调，有绝大多数的民众表示赞同“禁止斗牛”，但大多数的国会议员并不愿意投出赞成票，这是费加罗报指出的。

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虽然这名法国左派议员此前抛出”禁止斗牛” 的建议：但其他的国会议员普遍对禁止斗牛不愿意投出赞成票；虽然民调显示，有74%的民众表示赞同禁止斗牛。

由法国左派政党 “法国不屈服党( LFI)” 的国会议员卡隆 (Aymeric Caron) 提出的这项建议案，要求：在法国所有的竞技场禁止斗牛；这也在所有政党中造成分裂。

费加罗报报道，今天周四(24日)要在议会审题的此一议题，投票通过的可能性很低。但它已经成为各方风风火火讨论的话题。

对此议题，有赞成的，也有反对的，讨论气氛很紧绷，不时夹杂着一些人反对另一些人的论点。 左派政党(LFI)议员卡隆提出的法案 (PPL) ，旨在废除全法国的斗牛活动。他的第一个赌注成功了，也就是：将这个议题推进成为公众辩论的话题。

根据上周末在 “星期天报(JDD)” 上发布的一项 伊弗普(Ifop) 民意机构的调查结果，74% 的法国人甚至将会同意这名左派议员卡隆提出的观点，声明表示他们赞成禁止这种斗牛活动。

但对于这位提出议案的巴黎地区的民意代表，他仍有许多工作有待进行。他现在起必须小心戒慎地监督进程，好让这个问题不会像奶油般那样溶解，最终没有结果。

根据上周末在 JDD 上发布的一项民意调查，74% 的法国人甚至会同意卡隆议员的观点，声明表示他们赞成禁止这种做法。

但巴黎民代还有得工作要进行，他们这一次要监督让这个问题不会如同奶油那样融化无疾而终。

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