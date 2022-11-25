马克龙下周赴美进行国事访问，为欧洲企业争利益

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法国总统马克龙将于下周对美国进行国事访问，马克龙希望美国总统拜登届时能够让一部分欧洲企业获得豁免权、免受美国法律的制裁。

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法新社报道，法国总统府周五宣布，法国总统马克龙将于下周前往华盛顿对美国进行国事访问。马克龙希望美国总统拜登届时能够同意给与欧洲工业企业豁免权，以免受美国法律的处罚。

美国去年8月生效的《降低通货膨胀法案》(IRA)旨在降低美国人的生活成本。这一法案不仅涵盖能源部门的大规模投资、以及有利于气候的大规模投资，还涵盖对电动汽车、电池和可再生能源项目的慷慨补贴。

然而，许多补贴只有在美国制造的产品才能享受，因此，这一法律将会有利于美国的特斯拉而不是德国的宝马电动车，将会有利于给风电场项目服务的美国钢铁企业。

马克龙的一位顾问承认，“难以想象，美国国会、尤其是共和党占多数的众议院，能够深刻地修改《降低通货膨胀法案》”。

但是，这位顾问告诉记者说，法国总统府希望，“美国政府能够对一定数量的欧洲工业企业给予豁免权，就像美国已经给予墨西哥或加拿大的那样。”

法新社报道，马克龙将于周二晚上抵达华盛顿，并于第二天开始正式访问。

马克龙将是第一位有幸两次前往美国进行国事访问的法国总统。第一次是在2018年4月，应共和党总统特朗普的邀请对美国进行国事访问的。当时，特朗普对中国发起了贸易战，几个月后，特朗普的贸易战也影响到了欧洲国家。

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