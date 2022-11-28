欧洲刑警组织：缉拿迪拜和欧洲重要可卡因走私团伙

欧洲/毒品

欧洲刑警组织周一宣布缉拿迪拜和欧洲重要可卡因走私团伙，逮捕不同国家的49名嫌疑犯，他们控制约1/3欧洲可卡因毒品走私。

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欧洲刑警组织今天宣布缉拿迪拜和欧洲重要可卡因走私团伙，这个大型的毒品走私组织“超级卡特尔”掌控欧洲1/3的可卡因贸易走私，本次大规模不同欧洲国家联合的大规模缉毒行动总共缴获了约30吨可卡因。

欧洲刑警组织宣布逮捕了分布在比利时、法国、荷兰和西班牙等国家的至少49名嫌疑人，其中有13人来自西班牙，6人来自法国，6人来自比利时，在迪拜的6名主要嫌疑人，其中两人非常重要，他们分别掌控与荷兰，西班牙和法国相关的毒品走私团伙，其中一人37岁有摩洛哥和荷兰双重国籍，曾经在从2020年到2021年走私到荷兰数千公斤可卡因。

此前于2021年已经在荷兰逮捕了14名贩毒嫌疑人。

这些人组成了‘超级卡特尔’，他们控制了欧洲大约三分之一的可卡因走私贸易。在嫌疑人的控制和指挥下，负责大量进口到欧洲的可卡因，欧洲刑警组织透露，嫌疑人大多使用加密通信来组织毒品运输。

消息指出，目前可卡因在欧洲正逐渐成为使用量仅次于大麻的第二大毒品，主要从南美通过荷兰的阿姆斯特丹进入欧洲。

据数据统计，2020年在欧洲缉获的可卡因总量超过214吨，比上年增加6%。欧洲毒品和毒瘾监测中心的专家分析，2022年该数字可能达到300吨。

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