法国流行病专家警告 第九波新冠疫情确实已登陆法国

法国流行病学家祖雷克(Mahmoud Zureik)根据统计数据，向大家保证说：“新冠疫情的第九波确实已经登陆法国了”。虽然法国目前面临平均每天有达到 50,000 个新冠确诊病例的风险，但许多民众平日已经放弃了新冠病毒防疫防疫的措施，似乎忽视了距离圣诞节不到一个月的新冠疫情确诊例的反弹回升现象。

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根据法国当局数据，11 月 25 日周五的24 小时内记录了近乎50000确诊个案，并且有上升趋势。巴黎人报引述法国流行病学家祖雷克教授的话向大家说：“新冠疫情的第九波确确实实已经登陆法国了”。

目前，在公共交通工具上，法国民众并没有全部都戴上口罩，这可能会引发人们对疫情浪潮强劲反弹的担忧。

目前在法国，戴口口罩几乎成了一种令人稀奇的事，咳嗽的邻居（几乎）不再是民众焦虑的来源。 法国流行病学家祖雷克说，大家最好不要做梦，他并向大家保证说：“新冠疫情的第九波确实已经在这里了”。 根据当局统计：11 月 25 日星期五，24 小时内记录了 48,629 例感染，并且呈上升趋势。

法国，11 月 25 日星期五，24 小时内记录了 48,629 例感染，并且呈上升趋势。 这名流行病学教授还说：“三到四天以来，污染一直在快速而强烈地攀升：我们在一周内增加了 30%。 几天后，平均每天将至少有 50,000 例病例。”

祖雷克教授说，新冠确诊数字可能被低估了 “而且很难估计它的确切影响，”有几个原因：

首先，奥米克戎 BQ1.1 亚变体的确切传播能力及其突破疫苗的能力尚不清楚。 然而，法国大多数新冠确诊病例正是这种病毒造成的。”

另一个模糊的因素是平日负责新冠病毒检测实验室病理人员的罢工，他们负责分析一部分每天成千上万法国人进行的新冠测试。

此外，根据法国公共健康署警告，目前其他疾病也在流行，尤其是流感和毛细支气管炎病例创下10年来的新高。这对医疗保健系统产生了强烈影响。

还有，民众现在不再注意戴口罩等的防疫措施。

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