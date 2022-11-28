2024巴黎奥运会门票抽签注册从这个周四开始

巴黎奥运

第三十三届夏季奥林匹克运动会—2024年巴黎奥运会将于7月26日至8月11日举行。为了让更多的观众有机会到现场观看比赛，11月28日巴黎奥运组委会以艾菲尔铁塔为背景召开了线上新闻发布会，宣布从12月1日开始网上注册门票抽签售票的运作方式。

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12月1日巴黎时间11点开始，也就是这个周四开始直到明年1月31日18点，渴望现场观看巴黎奥运会的全球观众，可以通过参加抽签的方式获得巴黎奥运会门票。

巴黎奥组委的首席执行官多布瓦（Etienne Thobois）告诉大家，我们本着让更多的观众有机会观看比赛的原则让全球体育爱好者网上注册并参加抽签。从12月1日开始大家都可以注册，但这不意味着早注册的人就会有更多的机会，希望大家按部就班注册。第一阶段门票抽签销售都是套票。观众需要选择自己喜欢的三项比赛项目，比如网球赛、柔道、击剑。三项比赛票价总额为72欧元；单价仅为24欧元。每人获得的门票总数不得超过30张。

为了防止造假，倒卖，所有的门票将采取电子防伪技术。抽签售票活动当然没有国界限制。全球观众可以在 12月1日至1月31日期间， 通过官方网站进行注册并参加抽签，巴黎奥运会票务的官方网站为：https://tickets.paris2024.org

有的比赛，例如冲浪将在法属波利尼西亚塔希提岛（Tahiti）举办，将不在抽签销售范围。网上已经注册的观众要从2023年2月15日开始特别留意自己的电子邮箱。如有幸“中奖”，第一批电子门票售期将从2023年2月15日至3月15日截至。

如果第一批没有被抽中的观众，在2023年5月和2023年底可以参加第二批和第三批门票抽签售票活动。但第二批和第三批都是单票销售。

2024年巴黎奥运会的口号是“人人都看得起现场比赛”！2024巴黎奥运组委会主席托尼·埃斯坦格(Tony Estanguet)告诉媒体，有一半以上的门票票价保持在50欧元左右；经济宽裕的人还可以把自己买的票赠送给别人，体现互助精神。

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