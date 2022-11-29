北约秘书长 :普京用冬天做武器攻击乌克兰

乌克兰/北约

北约秘书长斯托尔滕贝格11月29日在罗马尼亚首都布加勒斯特主持为期两天的北约外长会议

北约秘书长斯托尔滕贝格今天在罗马尼亚首都布加勒斯特举行北约外长会议上警告俄罗斯要用冬天作为武器攻击乌克兰，同时承诺北约会帮助乌克兰度过冬日。

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北约秘书长斯托尔滕贝格今天周二在罗马尼亚首都布加勒斯特主持为期两天的北约外长会议之际警告，俄罗斯要用冬天作为武器攻击乌克兰，他表示俄罗斯很可能会继续攻击乌克兰的供水管道、电网、天然气等这些基础设施。

斯托尔滕贝格说现在进入冬天，而俄罗斯针对乌克兰这些设施蓄意攻击行动就表明了普京目前正试图利用冬天作为对乌克兰的战争武器。俄罗斯的目的就是要给乌克兰平民造成更大的痛苦，从而瓦解他们的团结。

北约外长们将讨论支持乌克兰的可能方式。

北约秘书长斯托尔滕贝格表示北约不能让普京取胜。

与会的罗马尼亚总统克劳斯·约翰尼斯表示将继续为北约的集体防御做贡献。

有消息指出周一晚间到达的美国国务卿布林肯将宣布对乌克兰和摩尔多瓦在能源领域的重要援助，预计有11亿美元。

乌克兰方面消息显示，俄罗斯从10月初开始锁定乌克兰的基础设施，现在已经有25%到30%受到损坏。

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