在法国本土生产更多的巴黎奥运吉祥物

巴黎奥运

巴黎奥运吉祥物“弗里吉”红色小帽的制造商Doudou Et Compagnie11月29日宣布，该厂将把生产份额从15%增加到50%。

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这个厂家坐落在距法国北部雷恩40公里的La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine)。厂长阿兰·乔利 (Alain Joly)告诉记者：不可否认，一些塑料部件和人造毛皮是从亚洲进口的，但据他说，这些吉祥物的附加值有 80% 是在法国创造的。

乔利还表示：对主办2024年巴黎奥运的热情使我们干劲十足。我们目前的生产量可以达到每天1000多个吉祥物。他还补充说：高级毛绒吉祥物主要是在我们厂家组装的。它们具有中国同类产品所没有的柔软触感和形状记忆能力。 “一切都是手工制作的！”

今年11月14日，巴黎奥组委公布了2024年巴黎夏季奥运会吉祥物“弗里吉”（The Phryges）。组委会介绍称，“弗里吉”是法国大革命时期流行的红色小帽“弗里吉亚帽”的拟人化形象。

15日，首家巴黎2024官方特许商品线下旗舰店在巴黎市中心开业，开始售卖2024年巴黎奥运会和残奥会相关的特许商品，包括售价32欧元（约合人民币236.47元）的毛绒玩具、T恤衫和钥匙扣等。

预计吉祥物相关纪念品将带来1.27亿欧元（约合人民币9.38亿元）的收入。光吉祥物玩偶，巴黎奥组委计划卖出200多万份。

CNEWS电视台称，这个目标是一个“重大的经济挑战”，它是2012年伦敦奥运会吉祥物玩偶或2016年里约奥运会吉祥物玩偶销售量的两倍。

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