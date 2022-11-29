法国新冠新确诊住院及进入重症病房人数再度激增

法国因新冠病患人数激增，不堪重负的医院召集了医疗科系的在学生作为增援。

法国公共卫生部门观察到在法国，新冠病毒再度“恢复强大传播力度”，新冠新确诊病患的住院及进入重症病房人数再度激增。就在这种已经紧张的情况下，还加上大批支气管炎和流感病例的出现之间。法国流行病专家一日前已指出第九波新冠疫情确实到达法国。11 月 14 日至 20 日的这一周，有 4,210 人因被诊断为新冠确诊而住院，该比率增加了 6%。

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新冠疫情大浪潮在法国卷土重来。 费加罗报报道，根据负责疫情监测的法国公共卫生部数据显示，新冠病毒的发病率、阳性确诊率和住院人数均大幅上升；而这也是监测疾病的三个关键指标。

在其日期为25 日星期五的每周公告中，法国公共卫生部还观察到，在支气管炎和流感到来之间的本已紧张的背景下，冠状病毒“重新恢复强大的传播力度”。

由于目前法国各个生物实验室举行罢工社会运动，目很难获得法国病例数量的准确细节。 但是根据药房传输的数据清楚地表明：新冠病例已经恢复。卫生部门也指出，新冠确诊住院及进入重症病房人数也再度激增。

因此，11 月 28 日星期一发现了 9304 例新病例。 鉴于流行病的高峰，这个数字可能看起来很低，但因周末病例实验室关闭，数据低下是合理的。 实际上，

与 11 月 21 日的星期一相比，病例数增加了 37.5%。 上周五，已经确定了 47,000 多起确诊病例。

阳性率激增：也就是与所有进行的新冠检测相比结果，呈阳性的检测百分比达到 26.5%（7 天内增加10%）。 最后，发病率为每 10 万人中有 433.3 人患病（7 天内增加41.4%）。

在经历了“四个星期的下滑”之后，法国公共卫生部强调说，目前的反弹已经反映在“新的住院率和重症监护率上升”的层面上。上次新冠住院率上升是在暑假结束后，开学复业背景下带来的结果。

11 月 14 日至 20 日的这一周，有 4,210 人因被诊断为新冠确诊而住院，增加了 6%。 虽然住院患者总数仍远低于今年的最高水平，周一总数为 18,782 人。而目前医疗体系已经出现非常困难情况。

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