马克龙访问美国 “彗星尾”般的双边关系愈合

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法国总统马克龙周二将前往美国进行他第二次任期里的对美国事访问，马克龙希望利用这一影响来推动法国在乌克兰战争中的外交立场，并提高他反对美国推动的保护主义的声音。

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法国总统马克龙出访美国，称与拜登谈论乌克兰战争和美国贸易保护主义问题。而美国许诺将尽最大努力，避免出现任何摩擦或新的分歧声明让拜登组织的法国国事访问受到负面影响。

据法新社说，法国总统将在周四受到拜登款待，有礼炮迎接，有盛大的晚宴，还有在著名的椭圆办公室的炉边高峰谈话。

白宫国家安全委员会发言人约翰-柯比周一赞扬了这位 "充满活力 "的法国总统，赞扬马克龙的国家作为一个核大国，关注所有全球问题，无论是乌克兰战争还是关于中国的崛起，法国都施有影响。这位顾问总结说，拜登 "觉得法国确实是最重要的国家"，可以进行最高级别的国事访问。

2018年，特朗普曾邀请他的年轻同僚马克龙进行了一次高度公开的会晤。这一次将不会如此：马克龙不再是一个新人总统，八旬老人民主党人总统拜登也没有共和党亿万富翁特朗普那么吸引人。

法国总统马克龙没有对此有多评论，法国方面只是高兴地说，这是 "法国而不是任何其他欧洲国家的荣誉"。在周二晚上启程前往华盛顿之前，法国总统要先去美国新奥尔良。马克龙说将尽一切努力解决最近的法美危机。

法新社说，拜登和克龙之间的合作关系开始时并不顺利：2021年9月，华盛顿宣布与澳大利亚和英国结成AUKUS联盟，引起了巴黎的愤怒，巴黎被剥夺了与堪培拉签订的潜艇大型合同。但也为被排除在一个关键地区即"印度洋 "之外而感到不满。

据华盛顿布鲁金斯学会的客座研究员Celia Belin解释道，这次访问，有点像奥库斯彗星的尾巴，此后两国竭力要建立和睦关系。 据她说，美国人有兴趣与这个主张欧洲 "战略自治 "的盟友保持密切联系。因为法国人并不总是容易打交道，但当法国人和美国人达成一致时，就会产生巨大的反响。

法国与美国存有分歧。法国官方称，在共同声明外，马克龙希望有一个 "严肃"的对话。法国官方评论说，"我们不是一致的盟友"，是不结盟的盟友。据一位总统顾问指出，首先是关于乌克兰。自俄罗斯入侵以来，马克龙一直在弹奏一个长期困扰美国伙伴的夜曲：即完全支持基辅，但也与莫斯科对话，以便在乌克兰人决定时，"回到谈判桌 "结束战争。

法国国家元首正在继续调和这种外交上的协奏曲，马克龙于12月13日在巴黎组织了一次支持乌克兰民间抵抗的会议，同时又说"在未来几天 "再次与俄罗斯总统普京交谈。不过，华盛顿似乎也正在向这一立场靠近，因为美国参谋长马克-米利将军提到了一个可能的谈判机会窗口。

但是，马克龙也希望在大西洋两岸对冲突造成的危机以及更广泛的生态转型和与中国的竞争方面作出 "重新同步的 "经济反应。

关于中国，对于将与北京的竞争视为其主要外交政策轴心的拜登来说至关重要，一位白宫高级官员承认，美国人和欧洲人的立场并不 "相同"，但他们都希望 "在应对中国方面打出一个共同的分数"。

据法新社，主要的症结可能是贸易问题：巴黎正在寻求摆脱美国《减少通货膨胀法》（IRA）的束缚，该法规定对能源转型进行大规模投资，但同时对美国生产的电动汽车、电池和可再生能源提供慷慨的补贴。

据法国总理伊丽莎白-博尔纳说，面对这项被认为是保护主义的投资计划，"我们不会袖手旁观"。

但白宫希望让事情平静下来。美国官方说，"我们完全准备好进行这种对话，并找到解决这些问题的方法。"

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