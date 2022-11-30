马克龙今起大阵势访美

法国/美国/马克龙

法国总统马克龙今晚抵达华府，在美国总统拜登接待下进行国事访问。然而，美国与欧洲联盟在贸易上的严重分歧，让白宫盛大的排场和仪式蒙上一层阴影。马克龙行前称，推动与美国对话合作。

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据法新社今天报道称，法国总统马克龙访美，有贸易紧张阴影笼罩。受新冠病毒疫情影响，拜登总统上任迄今才首度有国外元首对美进行国事访问。美国官员说，选择对法国发出这项邀请，反映出美法两国深厚的历史渊源，以及两国在乌克兰战争齐力对抗俄罗斯建立的紧密伙伴关系。

在华府期间，马克龙将受到白宫正式军礼欢迎，并在椭圆形办公室与拜登会谈，12月1日将参加国宴，届时曾获葛莱美奖（Grammy Awards）的美国爵士音乐家强巴提斯（Jon Batiste）将登台演出。

接着，马克宏12月2日将造访曾为法国殖民地的新奥尔良（New Orleans），为这趟国事访问画下句点。这是马克宏继2018年应前总统特朗普之邀后，第2次对美进行国事访问，全程经过精心安排，以展现跨大西洋的美法情谊。

法新社说，尤其是法国与美国两国去年才因澳大利亚潜舰风波而掀起外交波澜。去年，澳大利亚秘密谈判购买美国设计的潜舰，放弃先前与法国签署的合约，令马克龙大为光火。即便如此，马克龙仍可能会在几项议题上反映他的不满，包括欧美贸易战，制定对中国与乌克兰战略等议题。

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