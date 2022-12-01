世界艾滋病日 法国抗艾滋病协会呼吁50岁以上者做检测

世界艾滋病日/法国

今天12月1日是第35个世界艾滋病日，法国抗艾滋病协会呼吁加大检测力度，特别是50岁以上者做检测，提前预防。

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12月1日是第35个世界艾滋病日，联合国艾滋病规划署今年的宣传主题是“共抗艾滋 共享健康”。

法国防治艾滋病行动慈善协会呼吁加大检测力度，特别是50岁以上者进行检测，提前预防。

大家知道艾滋病是“获得性 免疫缺陷 综合征”的简称，是一种对健康危害极大、病死率很高的慢性传染病，但是如果提早检测发现，进行治疗，会有良好的效果。

法国抗艾滋病协会负责人尼古拉·加托（Nicolas Gateau）表示，大家都知道艾滋病，大家都害怕换上这种疾病。这主要因为艾滋病是一种潜伏期漫长的疾病，一般在4到10年后才发病，而且发病前没有任何症状，那些被传染的艾滋病毒感染者可以像正常人一样工作和生活，因此要进行检测。

联合国艾滋病规划署发布最新报告显示，社会不平等现象正在阻碍艾滋病大流行的终结，就是在2021年，全球新增大约150万人感染艾滋病毒者，这使得艾滋病毒携带者的总人数达到3840万。同年，有大约65万人死于由艾滋病引发的其他病症。

目前的情况是虽然艾滋病的抗病毒治疗已取得长足进展，但是必须要及时发现，进行迅速治疗，这样才能够取得良好效果。

特别是现在性途径传播已成为艾滋病的重要传播方式，因此使用安全套，进行安全性行为非常重要。

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