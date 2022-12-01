拜登：美国找不到比法国更好的合作伙伴

马克龙访美

美国总统拜登12月1日在白宫会见法国总统马克龙。两人就大西洋两岸的紧张局势和《降低通货膨胀法》进行了讨论，并同意协调新兴产业投资议程。拜登称赞法国是美国最古老的盟友，为自由而战中是美国最坚定的合作伙伴。两人会谈中还表示：他们还承诺面对中国的挑战，将扩大法美防务合作。

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拜登表示，美法之间有着持久、充满活力和实力的友谊；拜登还引用法文表达了两个国家拥有的共同价值观：« Liberté, égalité et fraternité »，自由、平等、博爱。拜登表示，“美国找不到比法国更好的合作伙伴了”！

法国总统马克龙在演讲中强调了法美之间“姊妹国家”在“为自由而战”中走过的历程。马克龙表示：“我们需要知道如何再次成为战友“。 法国国家元首继续说，这两个国家“是最强大的盟友，因为这种友谊延续了好几个世纪”。 马克龙先生认为，密切协调以纠正乌克兰战争“对我们的经济和人民造成的后果”是“重要的”。马克龙还保证：他“永远不会”要求基辅做出乌克兰“无法接受”的“妥协”。拜登表示，如果普京“寻求结束战争的方法”，拜登“准备好与普京对话”

在两人发表的共同声明中，法美承诺发展“互惠互利”的生态转型。双方还讨论俄罗斯对乌克兰战争以及中国在印太地区影响力等议题。法美国两国领导人还齐声谴责了俄罗斯正规和辅助部队犯下的暴行和战争罪。

美国和法国官员们说，伊朗核项目和非洲地区的安全问题也是两人讨论的议题。

马克龙是拜登担任美国总统近两年来接待的对美国进行国事访问的第一位外国领导人。

白宫国家安全事务发言人科比说，“如果你看看乌克兰发生的事情，看看在印太地区发生的事情以及中国引起的紧张局势，法国其实在所有这些事情上都在扮演中心角色。因此，（拜登）总统感到让法国率先进行国事访问是正确和最合适的。”

拜登和夫人星期三在首都华盛顿一家餐厅与马克龙夫妇共进晚餐。

当天早些时候，马克龙提到了法国与美国之间出现紧张气氛的一个原因。他与一些美国议员会面时谈到了拜登签署的《降低通胀法》。

马克龙指出，这项法律中的一些条款为美国制造的产品提供补贴，称这项措施对欧洲公司来说是“超级挑衅”。

他说，“我也不想为美国产品提供市场，因为我也有跟你们同样的产品。”

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