法国设立保证工业矿物新机构

法国新机构

旨在保证工业所需矿物的法国工业矿产资源观察站(OFREMI - Observatoire Français des REssources Minérales pour l'Industrie)已于本周在巴黎诞生。这是本台法广(RFI)法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)近日的最新话题之一。中国在此领域的远景目标已延伸至2049年。法国借鉴这种长远规划的战略。

本台RFI法文网于2022年11月30日周三在法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)刊出经济记者Marie-Pierre OLPHAND的一篇最新报导。法国工业矿产资源观察站(OFREMI - Observatoire Français des REssources Minérales pour l'Industrie)已于2022年11月28日星期一在巴黎诞生。这一新机构未来将致力于帮助工业界更好地保障关键矿物的供应。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片:[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

这一法文专栏报道的原标题为:[Un observatoire pour sécuriser les approvisionnements de l'industrie française]。换作中文可译为:[一个观测站为保证法国工业的供应]。下面是简介以供分享。

- 法国的精英们在做反思 -

法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出,Covid-19新冠疫情和乌克兰战争揭露了关键金属供应链的复杂性,及国家与工业界的弱点。以锂(lithium)为例,在进入一颗法国电池之前,运输路程上万里。一名法国业内人士承认,工业界对价值链的意识还很差。法国地质矿产调查局(BRGM-Bureau de Recherches Géologiques et Minières)负责人承认,人们现在看到对危机的提前预测不足。当前的问题有:我们的原材料来自何方?风险是什么?是否正在对法国的工业和主权制造危险的依赖性?至关重要的是,欧洲所需金属的进口率高达70%,甚至100%。

- 法国矿物战略借鉴中国 -

法国工业矿产资源观察站(OFREMI - Observatoire Français des REssources Minérales pour l'Industrie)的负责人指出,这一新机构的作用不是为了立竿见影,而是在为法兰西深谋远虑。中国制定的远景目标已在展望2049年,并为保证其工业安全而已投资各种矿藏的开发和提炼。以印度尼西亚为例,超过90%的镍提炼项目都是中国的。

RFI Image Archive / France Avenir : OFREMI (Observatoire Français des REssources Minérales pour l'Industrie) fonctionnera avec plus d’une vingtaine d'experts issus de six établissements partenaires : BRGM, CEA , IFPEN, ADEME, IFRI, et CNAM. Ici, un forage de BRGM. (illustration) BRGM - Géothermie / RFI Image Archive

本台法广(RFI)法文报道指出,在市场巨大压力的背景下,法国成立这一新机构的目的是要回应工业界对战略金属的需要,提供全方位的信息,处理与技术发展有紧密关系的全球供需,并考虑到相关原材料的环境和地缘政治风险。

- 法国着手统筹矿物信息 -

本台法广(RFI)法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道在最后部分指出,法国工业矿产资源观察站(OFREMI)的运作将有二十来名专家参与。他们分别来自6个合作机构:法国地质矿产调查局(BRGM-Bureau de Recherches Géologiques et Minières)、法国原子能委员会(CEA-Commissariat à l'Energie Atomique)、法兰西国家石油与新能源研究院(IFPEN-Institut Français du Pétrole et des Energies Nouvelles)、法国环境与能源控制署(ADEME-Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)、法国国际关系学院(IFRI-Institut Français des Relations Internationales),和法国国立工艺院(CNAM-Conservatoire National des Arts et Métiers)。法国的投资战略将回归国家和工业界人士。

(翻译和编辑:RFI 法广电台 尼古拉)

. Fin .

