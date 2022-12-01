法国长棍面包入联合国文化遗产殿堂

法国/长棍面包/联合国教科文申遗

法国著名的长棍面包获得联合国教科文的文化遗产地位。法国长棍面包外皮硬、中间软，据称是法国人典型生活的一部分。只是法国长棍面包面临使用欧元后，以及通货膨胀影响，“身高”未变，“身价”却不停地涨。

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据法新社说，法国长棍面包，用法国总统马克龙（Emmanuel Macron）的话来说，是“250公克的魔法和完美”，为法国永恒的象征之一，于30日获颁联合国教科文组织（UNESCO）文化遗产地位。

联合国教科文组织授予制作长棍面包（baguettes）的传统以及围绕这种面包的生活方式“非物质文化遗产地位”。

根据法国面包店全国联盟（National Federation of French Bakeries）的数据，法国每年烘焙超过60亿条长棍面包。法国长棍面包获得联合国教科文组织地位时，正值这项行业面临挑战之际。自1970年以来，法国每年减少约400家手工面包店，从5万5000家（每790人一家）减少到今天的3万5000家（每2000人一家）。

法新社说，法国长棍面包日烘数下降原因是工业化面包店和城外超市在农村地区普及，而城市居民越来越趋向选择天然酵母面包（sourdough）等。

未知法国长棍面包申遗成功是否还要带动价格上涨。

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