巴黎维藏汉人共同声援“白纸革命” 同声诅咒独裁者

中国/法国/人权

“种族屠杀正在进行，快救救维吾尔人“，参与示威游行的数百名维吾尔人，藏人，香港人以及法国人同前两年一样呼喊着同样的口号，但是，使他们感到绝望的是，虽然维吾尔人的遭遇早已被世人所知，多个国家的政府以及议会将北京将维吾尔族人关押在集中营，剥夺他们的信仰以及教育甚至生育权利的行为定性为是种族灭绝，然而，尽管如此，新疆维吾尔族人的遭遇却并没有获得任何改善。

广告 继续浏览后续

最早向欧洲舆论拉响警钟的法国欧洲议会议员格律格兹曼表示，他对此感到十分焦虑，期待欧盟委员会能够尽快批准杯葛强迫劳动产品，将来自中国的带着维吾尔族人鲜血的产品拒之门外。他对欧洲国家的领导人，对德国总理近日对中国的访问以及法国总统即将出访中国感到羞耻，他说总统马克龙在维吾尔问题上并没有发表任何公开表示，呼吁马克龙倘若出访北京，必须同北京公开讨论此一话题。

此外，格律格兹曼与欧洲维吾尔学院主席迪利诺尔都对中国国内正在掀起的白纸革命表示声援，赞赏中国抗议者的勇气。

就在他们在巴黎东部十二区的民族广场就维吾尔议题发表演说的同时，在巴黎的西部艾菲尔铁塔脚下，在法国的华人正在高声声援中国国内的“白纸革命”。

“打到共产党，打到习近平，新闻自由，言论自由，“这是聚会民众共同的心声，他们中有来法国已久的八九民运人士，有已经学成毕业留在法国工作的华人，有从香港流亡到法国的年轻人，有来自台湾的华人，也有疫情之前出来不久的内地留学生。

一位在法国工作的华人表示，当他听到上海人喊出“习近平下台”的口号时，他听到了希望，但是，希望的曙光出现之后，还必须具体努力来实现他。

一位年轻的留学生激动的表示，有人说，中国人不适合搞民主，难道中国人就底人一等吗？他说：“法国人可以拥有民主，乌克兰人正在捍卫他们的民主自由，伊朗民众也正在为了他们的自由而流血，唯独我们中国人就不配拥有民主吗？为什么我们就不能够实行普选？” 在场有学生回应说，民主是必须通过自己的努力而换来的。

另一位年轻的学生表示：中国共产党，既不代表中国，也不是共产，因为中国的财富多被中共权归赵家人所吞并，共产党也不是严格意义上的一个正规的党派。共产党就是一个黑社会，一头僵尸。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅