巴黎维、汉、港同声声援“白纸革命”悼念乌鲁木齐死难者

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继上个周末之后，海外声援中国国内白纸革命，悼念乌鲁木齐火灾中死难者的活动继续在世界各国的首都举行，12月3日周六，法国首都巴黎至少有两大示威抗议活动。

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根据法广收到的消息，12月3日下午13点30分，由欧洲维吾尔学院，法国国民议会维吾尔研究小组，法国维吾尔人协会以及法国声援香港等组织共同举办的示威游行在巴黎市中心的巴士底广场聚会，游行队伍将从巴士底广场前往共和广场。

牵头组织此次游行的欧洲维吾尔学院主席迪利诺尔女士在周五举行的新闻发布会上向记者介绍了组织此次游行的三大目的，她说：“首先当然是为了向死于11月24日乌鲁木齐火灾的不幸的人们表示哀悼，其次，是为了谴责国际社会五年来在对待维吾尔种族灭绝问题上的无所作为，因为我们看到自从俄乌战争爆发以来，国际社会对俄罗斯采取了一系列强有力的制裁措施，这些措施是有效的，也是完全有可能的，而在对待中国问题上却依然故我。所以，我们要告诉欧洲，告诉法国，我们已经受够了，请你们停止继续同这个实施种族灭绝的独裁政府继续称朋道友。最后，当然也是为了向中国国内抗争的人们表示声援，我们对他们的勇气表示致敬，因为我们知道在中国国内站出来抗议是多么的艰难，即使在法国这样一个自由的国度，许多来自中国的汉人以及维吾尔人都没有勇气站出来示威抗议。“

为了更加有力的敦促法国政府在采取行动，法国国民议会两周前成立了一个维吾尔小组，国民议会国际关系组副主席，社会党人拉波女士（ Valérie Rabault ）女士担任该小组的组长，她在记者会上表示，乌鲁木齐火灾事件将因俄乌战争而退居其次的维吾尔人的悲剧再度推向前台，虽然发生的这一切离法国很远，但是，这涉及到我们必须坚守的最基本的原则。

法国欧洲议会议员拉斐尔 格吕克兹曼也在记者会上表示，捍卫维吾尔人，也是捍卫法国人自己，众所周知，中国政府在欧洲的土地上设立秘密警署，而欧洲的领导人却对此视而不见。法国人对前总理费勇被俄罗斯企业雇佣愤怒不已，但对华为等中国企业雇佣的党政官员却无动于衷。

此外，在法国的华人今天下午四点将会聚在巴黎艾菲尔铁塔附近的人权广场，声援中国国内的白纸革命，他们的口号是：“所有的中国人站出来！我们同维吾尔族人在一起，我们同伊朗妇女在一起，我们与乌克兰人在一起，今天，我们终于成为了反抗者！”

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