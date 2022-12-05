蒋不：我们今天的处境是因上代人没有抗争！

中国/人权

在刚刚过去的周末，世界各地华盛顿，纽约，台北，温哥华，多伦多，柏林以及巴黎等多个城市都爆发了声援中国国内白纸革命的游行示威演讲活动，周六在巴黎市中心人权广场附近举行 的示威活动超过以往留学生示威的规模，牵头组织此一活动的积极参与组织活动的巴黎艺术学院的学生蒋不接受了法广的采访。

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法广：您怎么会有这么大的勇气公开露面组织反对北京政府的示威抗议活动并且发表公开的演讲？难道不害怕本人以及在中国国内的家属受到连累吗？

蒋不： 我觉得只要是以下几点吧！首先，我们谁都知道面对这样一个政权必须有人站出来，但是，谁都不愿意自己先站出来，我们之所以面对今天的处境就是因为我们上一代人和上上一代人没有站出来，所以我们并不希望我们的下一代处于同样的处境；其次，我们在海外虽然也冒一些风险，但是同国内相对比要容易得多。如果中国国内的人都能够站出来，那我们在海外还怕什么呢？所以不应该被恐惧所束缚。我们也希望至少在海外能够有一个比较宽松的语境，能够自由地表达我们地观点，现在我们看到有许多小粉红他们在网上表达他们地观点，而我们站出来说话的时候就会有人说，小心不要被人举报。我们希望能够改变这种语言环境，如果有越来越多的人站出来，越来越多的人能够反思社会问题的话，哪怕我们在中餐馆聊天的时候，当我们的声音成为主流声音的时候，小粉红的声音就会受到压制。就像沉默的螺旋理论所阐述的那样，只要一方的声音被扩大，另一方的声音就会越来越小。而我们现在听到小粉红的声音这么大，但这并不是真实的比例。当越来越多的人站出来的时候，这个天平可能就会向这一边倾斜。我们希望有一个更加安全，更加平静地讨论这些问题的空间；最后是我有一位哈萨克朋友他告诉我说既然已经走到这一步了，那么，你做得越多，就会越安全！举例说，如果是刘晓波，中共在镇压时必须考虑外界的影响，而如果是一个走在乌鲁木齐街的无名小卒，那么，中共是绝对不会手软的！因为这个政权就是一个欺软怕硬的政权！

法广：您在法国组织了多少次示威活动？有哪些人参加？您的感受是什么？

蒋不 ： 我们这三年在巴黎总共组织了七次活动，刚开始的时候只有几个人，或许是由于当时疫情的原因。之后，参与的人便愈来愈多，这或许同我们的发布消息改善有关，也可能的是由于越来越多的人开始对中共的体制开始进行反思。

法广：抛头露面组织了这么多活动之后，是否受到来自中国驻法使馆的威胁？

蒋不：我个人还好，因为我不会去接陌生人的电话，但我周围有人收到电话。我们家人收到一些骚扰。但我的一些在法国的朋友回国后收到当地官员的访问，问的问题有许多和我有关，可能他们国内一些系统正在调查我，事情刚刚开始，也不知道这后面意味着什么。

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