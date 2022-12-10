马克龙抱怨他的“给俄罗斯安全保障”说被断章取义了 强调法乌对话良好

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在即将于下周二在巴黎举行关于援建乌克兰的新会议之前，法国总统府爱丽舍宫澄清表示，法国总统马克龙最近关于向俄罗斯提供 "安全保障 "的言论已经被断章取义，背离马克龙所说的原意了。

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法新社引述爱丽舍宫表示，马克龙关于对俄罗斯的安全保证的言论已经脱离了话语的"背景"。

据法国总统府表示："共和国总统马克龙和乌克兰总统泽连斯基之间的对话非常好。爱丽舍宫说，“在某些运动势力或某些人之间存在着差异，他们或试图断章取义地脱离背景截取某句话。而我们所做的工作的事实，显示我们之间确实毫无困难。”

12月初，在谈到乌克兰战争结束后欧洲将重建的安全架构时，法国总统马克龙强调，届时也有必要向俄罗斯提供 "安全保障"，以便找到一个良好的平衡。

法新社说，这个由美国和苏联以及后来的俄罗斯建立的安全架构，多年来一直在摇摆不定。法国坚持认为，在谈判新的军控协议时，欧洲也必须坐在谈判桌旁。

据马克龙解释说，苏联解体30年后俄罗斯反复提出的要求，其中一个基本点就是担心北约会来到俄罗斯的家门口，部署能够威胁到俄罗斯的武器。

一些乌克兰人士和东欧领导人对这些言论表示了某种恼怒，甚至直率做出反对。

据法国总统府爱丽舍宫解释说，法国国家元首 "只是在描述乌克兰人自己所要求的"。当然，乌克兰人自己应该是第一个想摆脱这场战争的人，最终在战争结束后，才有谈判。

根据法国经济部消息，下周二将在巴黎举行 "乌克兰重建 "会议，旨在 "阐明乌克兰在战争期间确保其经济复原力和中长期重建的需求，并鼓励法国经济参与者在这两个重要问题上做动员准备"。

就马克龙与泽连斯基之间对话，法国总统府说，“为了准备这一会议，我们每天都在互相交流，有时一天要互通好几次话”。爱丽舍宫说，“没有任何困难。”

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