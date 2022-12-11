重建乌克兰：马克龙与泽连斯基通电话

法国/乌克兰重建会议

法国总统马克龙今天推特报告，他于周日与乌克兰总统泽连斯基通了电话，两人为周二在巴黎举行的支持乌克兰重建的新国际会议作准备。

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法国总统马克龙在周二巴黎举行的乌克兰会议前与泽连斯基会谈。据法国总统在推特上说："与泽连斯基总统一起，我们准备法国将在周二举办的会议：第一个以满足乌克兰度过冬季的需求的国际会议，第二个则是与参与国家重建的法国公司举行会议。

乌克兰总统泽连斯基也在推特上说，“在巴黎举行七国集团视频峰会和支持乌克兰会议之前，我们协同了我们的立场。我们讨论了我们的10点和平计划及实施，国防合作和能源稳定。”

泽连斯基将在周二的 "为了乌克兰重建 "会议上通过视频发言，而乌克兰总理将出席。

据爱丽舍宫称，来自47个国家的 "国家元首、政府首脑、部长以及联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯将参加会议。

据法新社说，在这次会议之前，马克龙在12月初说，一旦乌克兰战争结束，应给予俄罗斯 "安全保障"，以找到一个良好的平衡。一些乌克兰人士和东欧领导人对这些言论表示恼火，甚至直接反对。但爱丽舍宫排除曾引发法国与乌克兰任何双边紧张关系。

乌克兰总统泽连斯基在11月中旬提出了一个10点和平计划，范围从领土完整到囚犯的命运和乌克兰的粮食安全。马克龙在12月初宣布，他将很快与普京电话交谈，特别聚焦围绕乌克兰的民用核电安全问题。

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