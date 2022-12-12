世界杯 法国卫冕须先过摩洛哥关 志在必得心惊胆颤

卡塔尔世界杯足球赛

卡塔尔世界杯足球赛白热化，一心卫冕的法国队能否在半决赛战胜摩洛哥，从而进入决赛？ 备受关注。

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摩洛哥是本次卡塔尔世界杯足球赛杀出的一匹黑马! 是非洲大陆，或者说阿拉伯国家第一支杀入半决赛的劲旅，在小组赛力压克罗地亚和比利时，以第一名次晋升十六强，继而在十六强和八强决赛淘汰世界强队西班牙和葡萄牙，杀入半决赛。该队防守几近固若金汤，直至目前，任何对手未曾攻破其球门，唯一一次是对阵加拿大时的乌龙球。另外，在卡塔尔比赛，摩洛哥形同拥有主场优势，被视为是本届赛事当中获得最为狂热支持的球队。

法摩半决赛，舆论纷纷，费加罗报在题为“星期三见 !”的评论中表露的却是忧喜交加，“本届世界杯继续不同寻常……虽然 不会让道德说教者高兴，但卡塔尔世界杯充满了惊喜，吸引了无数观众，而且，它将以不断创下第一载入史册。比如，非洲首次进入四强，多亏了表现出色，一路横扫包括夺冠热门西班牙、葡萄牙在内的摩洛哥”。

作者笔调一转，说法国半决赛对阵摩洛哥，“显然是一个极具象征意义的事件。在这个生活着数十万双重国籍者的前殖民国家和其前保护国之间，有一段共同的历史在震动。观察和聆听摩洛哥胜利当晚，那无数街头疯狂的人群就足以看出，除了喜悦之外，还经常有其他的表现......那么，周三晚上对阵德尚的蓝军，会是什么情况？阿特拉斯狮队无疑承载着一个民族的希望，无疑承载着一个大陆的希望，或许，更多的是阿拉伯世界的希望。这种自豪感是可以理解的，但是当它在支持者中表达出一种报复的情绪时，就不那么很友好了。如果战士的本能占主导地位，体育精神就会失去其崇高性。

政治倾向保守的费加罗报继续评论：法国-摩洛哥，看两支球队和球员的天赋，海报非常华丽。我们期待着星期三的到来! 这场比赛有望变得非常激烈，因为其结果将把其中一支球队送入决赛。在球场外，这是一个高风险的游戏。

当然，心态纠结的也很多，米娜-恩赛斯(Mina Nssaiss)，这位来自巴黎郊区万森的店主对法新社坦承，她在自己生活的法国和她的出生国摩洛哥之间"无法选择“，她说：”我们支持法国和摩洛哥"，她的顾客中有巴黎-圣日耳曼俱乐部的摩洛哥国家队球员阿克拉夫-哈基米(Achraf Hakimi)。

在她的商店橱窗上，在水果和蔬菜之间，甚至在她的指甲上，米娜-恩赛斯展示了她对法国和摩洛哥的热爱。然而，她并不掩饰自己略微偏爱摩洛哥的事实， 她为摩洛哥进入半决赛激动不已，这是非洲国家在世界杯历史上的第一次。

她说："摩洛哥如能赢得世界杯，对摩洛哥的年轻人、对整个非洲、对所有阿拉伯国家都有好处"。

"我不打算对你撒谎，我们为摩洛哥祈祷。因为在我们的生活中，至少有一次，在我们的衬衫上有一颗小星星，那将是美好的。"

在法国对阵摩洛哥之前，阿根廷与克罗地亚周二对决，球王梅西，能否带领阿根廷队问鼎世界杯，从而为个人足球生涯划上一个完美句号，也引发各方关注，梅西几乎赢得了所有的足球荣誉，就差一个世界杯。但是，要拿世界杯，先得过克罗地亚大关，而该队继2018年世界杯之后再次闯入四强，拥有中场名将卢卡.莫德里奇的克罗地亚在淘汰赛中顽强奋战，在连续两场点球大战中分别淘汰日本和巴西，可圈可点，成绩不俗。

阿根廷、克罗地亚、摩洛哥、法国，四强虎视眈眈，鹿死谁手，不可预料。法国总统马克龙将前往卡塔尔为法国队加油。

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