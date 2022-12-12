世足赛英法PK赛 法电视第一台收视率创新高近1800万观众

2022卡塔尔世界报足球赛，在12月10日周六晚间举行的法国对抗英国队，法国电视第一台TF1负责转播。数据显示当天晚上有1770万观众观看转播，收视率创下该台的新记录。

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这场决定法国队是否进入本届世界杯四分之一决赛的法英PK赛。 法国明星球员姆巴贝( Kylian Mbappé)的队友奥利维.吉胡踢进该队的第二球，带来的胜利，让 1770 万法国球迷观众激动不已，占全体电视收视率的 62.8%。根据统计 针对五十岁以下法国女性采购经理 (FRDA-50) 商业目标的市场份额，达到了 71.1%。

就收看的观众人数来说，这简直就是法国电视第一台 TF 1 的本年度最佳收视率, 打败、粉碎了其他的电视台的收视率。这也是法国电视第一台今年的最佳收视率

12 月 4 日星期日下午，法国队战胜波兰队获得了 1430 万支持者，收视率占了法国电视台整体收视率的 68 .9%。 周六早些时候，摩洛哥和葡萄牙之间的比赛也在 TF 1 上吸引了740 万好奇的观众 ，收视率为(51%)。

这让法国电视第一台的收视率创新记录。大败粉碎其他的电视台收视率。这也是第一台今年的最佳收视率。

法国电视第三台France 3是以 电视剧“Meurtres en Corrèze”稍微留住了一些观众。 在 Arié Elmaleh 和 Joyce Jonathan 的带领下，这部小说重播吸引了 260 万观众，收视率 (PDA) 为 10%。

至于另一对手台，法国公共服务电视台第二台，以 “Bêtisier”的节目吸引了180万名观众，（占 PDA 的 7.4%）。这个是由 Bruno Guillon 主持的独特娱乐活动节目“La grande soiree du bêtisier”吸引了 180 万好奇的观众。

还有呈浸水状态的法国电视第六台（M 6），它当天接续播放美国连续剧 《The Equalizer》，获得了 684,000 名连续剧爱好者观众收看 (2.7%) 以及 3.6%的年龄50岁以下的经理人指数。 而一周前，同一收视率的数据为106万名观众(仅占5,6 %)。

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